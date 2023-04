Polski Polski Leopard z wyrwaną wieżą. Wypadek z udziałem ukraińskich żołnierzy w Polsce [+FOTO]

Na poligonie w Świętoszowie doszło do wypadku z udziałem żołnierzy ukraińskich, w wyniku którego jeden z polskich czołgów Leopard 2A4 stracił wieżę po uderzeniu przez inny czołg.

W ostatnim czasie w serwisach społecznościowych pojawiły się fotografie uszkodzonego czołgu Leopard 2A4. Pojazd stoi z wyrwaną z kadłuba wieżą, obok stoi inny Leopard. Zdjęcia wykonano na poligonie wojskowym, a na jednym widać dwóch wojskowych w ukraińskich mundurach polowych. Nie było wiadomo, kiedy te fotografie zostały zrobione ani w jaki sposób przedostały się do sieci.

Ukrainian soldiers had an incident at the training ground in Poland with Leopard 2A4 tank, the details are unknown. pic.twitter.com/x4n5sz5djA

— Clash Report (@clashreport) April 17, 2023