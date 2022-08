Wrocław: wszyscy ukraińscy uczniowie z prawem do darmowych przejazdów MPK

Rada Miejska Wrocławia rozszerzyła prawo do darmowych przejazdów komunikacją miejską na tych ukraińskich uczniów, którzy przyjechali do Polski jako uchodźcy i uczą się zdalnie w szkołach funkcjonujących w ramach ukraińskiego systemu oświaty.

Od 1 września br. wszyscy ukraińscy uczniowie do ukończenia 21 roku życia będą mogli korzystać z darmowych przejazdów pojazdami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu, nawet jeśli uczą się zdalnie w ramach ukraińskiego systemu oświaty. Odpowiednią uchwałę podjęła w tej sprawie Rada Miejsca Wrocławia.

Do tej pory z darmowych biletów we Wrocławiu mogli korzystać wszyscy uczniowie polskich szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 21 roku życia. Zgodnie z decyzją wrocławskich radnych, z przywileju tego będą mogli korzystać także uczniowie, którzy przybyli do Polski jako uchodźcy po 24 lutego i pobierają naukę z z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ukraińskich szkołach podstawowych, średnich niższych i średnich wyższych.

W przypadku kontroli biletów uczeń szkoły ukraińskiej będzie musiał okazać oświadczenie o pobieraniu nauki w ukraińskim systemie oświaty, które zostało złożone w Urzędzie Miejskim oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Przypomnijmy, że według „Dziennika Gazety Prawnej” powołującej się dane Unii Metropolii Polskich, 28 proc. wszystkich mieszkańców Wrocławia to Ukraińcy.

Kresy.pl / wroclaw.pl / miejscawewroclawiu.pl