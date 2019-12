Sąd Najwyższy przyjął uchwałę w sprawie ważności wyborów parlamentarnych

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego w pełnym składzie przyjęła w poniedziałek uchwałę o ważności wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13 października br.

W uzasadnieniu do uchwały prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej sędzia Joanna Lemańska wskazała, że decyzję podjęto po analizie sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej oraz wydanych opinii w sprawie poszczególnych protestów. Sąd Najwyższy uznał, że żadne ze stwierdzonych uchybień, zarówno osobno jak i łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyborów.

Jak podaje PAP, o stwierdzenie ważności wyborów wnosili przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wiesław Kozielewicz oraz zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.

Po ostatnich wyborach do Sądu Najwyższego wpłynęło 279 protestów wyborczych, z których 10 zostało uznanych za zasadne. Jednocześnie żaden z nich nie miał wpływu na wynik wyborów. Pozostałe pozostawiono bez biegu, umorzono, bądź zwrócono w związku z brakami formalnymi.

Sąd Najwyższy przeprowadza ocenę ważności wyborów po rozpatrzeniu wszystkich protestów na podstawie sprawozdania PKW oraz wydanych opinii w sprawie poszczególnych protestów.

Jak pisaliśmy, w wyborach do Sejmu, które odbyły się 13 października br. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 8 051 935 głosów, czyli 43,59 proc. z wszystkich oddanych głosów. Dało to PiS większość 235 mandatów. Koalicja Obywatelska otrzymała poparcie 5 060 355 obywateli czyli 27,40 proc. głosujących. Przełożyło się to na 134 mandaty w izbie niższej parlamentu. Na kolejnym miejscu była Lewica, startująca pod szyldem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Wybrało ich 2 319 946 Polaków czyli 12,56 proc. głosujących. Polskie Stronnictwo Ludowe otrzymało 1 578 523 głosów, czyli 8,55 proc. Na Konfederację Wolność i Niepodległość zagłosowało 1 256 953 Polaków, 6,81 proc. spośród głosujących. W Senacie zasiadło 48 kandydatów wysuniętych przez PiS. Koalicja Obywatelska ma 43 senatorów. 3 mandaty w izbie wyższej zdobył PSL a 2 SLD. Do Senatu dostało się także czterech kandydatów niezależnych: Lidia Staroń, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewicz i Stanisław Gawłowski.

