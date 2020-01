Opolskie: sąd skazał Polaków za bójkę z Ukraińcami

Sąd Okręgowy w Opolu skazał na kary od 6 do 10 miesięcy pozbawienia wolności pięciu Polaków, którzy w grudniu 2018 roku wdali się w bójkę z ukraińskimi uczniami ze szkoły w Prószkowie pod Opolem. – podał w środę portal Onet.

Do przestępstwa doszło 2 grudnia 2018 roku. Jak ustaliło śledztwo, trzej Polacy postanowili zwabić do parku Ukraińca Siergieja Z., ucznia miejscowej szkoły ponadpodstawowej, który spotykał się z siostrą jednego z nich. Mężczyźni zamierzali pobić Ukraińca, lecz zauważyli to inni Ukraińcy z okna internatu i przybiegli mu z pomocą. Widząc to Polacy uciekli. Do bójki doszło kilka godzin później w pobliżu jednej z restauracji. Walczyło 9 Ukraińców oraz co najmniej 5 Polaków. Właśnie tych ostatnich skazał opolski sąd. Byli to 20-letni Dawid K. (brat dziewczyny utrzymującej stosunki z ukraińskim uczniem), 18-letni Jakub G., 25-letni Dawid G., 24-letni Mateusz H. i 30-letni Mariusz M. Dwóch z nich było już karanych.

Ukraińcy twierdzili, że napad na nich miał podłoże narodowościowe. Wersja oskarżonych Polaków mówiła o prowokowaniu bójki przez agresywnych obcokrajowców. Sąd uznał to zdarzenie za zwykłą bójkę i skazał Dawida K., Dawida G. i Mateusza H. na 10 miesięcy pozbawienia wolności, przy czym w przypadku tego ostatniego karę orzeczono w zawieszeniu na 2 lata. Pozostali dwaj Polacy usłyszeli wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Wyrok nie jest prawomocny.

Jak pisała w grudniu ub. roku Gazeta Wyborcza, sprawa może mieć drugie dno. Według jej ustaleń 16-letni Siergiej Z. miał obcować płciowo z 13-letnią siostrą Dawida K. Rzekomo miało dojść do gwałtu i kilka dni przed bójką dziewczyna zwierzyła się z tego bratu. Z kolei według wersji przedstawianej w sądzie przez Dawida K. do samej bójki pod restauracją miało dojść z tego powodu, że Ukraińcy śmiali się z jego siostry mówiąc, że jest „łatwa”.

Doniesienie o gwałcie na córce złożyła na policji matka dziewczyny. „W związku z podejrzeniem obcowania płciowego z osobą poniżej 16. roku życia skierowaliśmy wniosek do sądu rodzinnego” – mówiła Wyborczej Agnieszka Nierychła, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Opolu.

Z nieoficjalnych ustaleń GW wynika, że Siergiej Z. wyjechał z Prószkowa i „ślad po nim zaginął”. Ukrainiec nie był obecny podczas procesu Polaków.

Jak pisaliśmy, ukraińskich uczniów sprowadził do Prószkowa w 2017 roku miejscowy samorząd. Dzięki temu otrzymał większą subwencję oświatową z MEN.

Kresy.pl / onet.pl / opole.wyborcza.pl