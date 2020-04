Małgorzata Gersdorf odchodzi z Sądu Najwyższego

Pozostająca w konflikcie z rządem pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf odchodząc ze stanowiska zaapelowała o obronę „niezawisłości sądów”.

W związku z końcem okresu urzędowania Gersdorf napisała list otwarty, w którym zadeklarowała – „Opuszczam urząd I prezesa Sądu Najwyższego w przekonaniu, że uczyniłam wszystko, co było w mojej mocy, by postępować zgodnie ze złożonym ślubowaniem; broniłam władzy sądowniczej, odrębnej i niezależnej od innych władz” – słowa sędzi zacytował portal wPolityce.pl. Kadencja Gersdord wygasa z końcem kwietnia.

Odnosząc się do swojego konfliktu z rządem i partią rządzącą odchodząca pierwsza prezes Sądu Najwyższego zadeklarowała – „Broniłam tego, w co wierzyłam i wierzę. Broniłam władzy sądowniczej, odrębnej i niezależnej od innych władz”. Dając wykład swoich poglądów porównywała swoją rolę do starożytnych, rzymskich konsulów – „Warto, naprawdę tak trzeba. To przecież właśnie sędziowie – jak konsulowie rzymscy – czuwać mają, by Rzeczpospolita nie poniosła uszczerbku i za to odpowiadają przed tym Sądem, od wyroku którego ułaskawić nie można. Nazwijmy ten Sąd tylko Sądem Historii”.

Gersdorf twierdzi wręcz, że została zagrożona tożsamość Polaków – „Nasz sprzeciw, a przede wszystkim sprzeciw wielu obywateli, pozwolił na konsekwentne dążenie do obrony nie tylko naruszanych reguł konstytucyjnych, dotyczących niezależności sądów i niezawisłości sędziów, ale także do obrony zagrożonej w ten sposób europejskiej tożsamości Rzeczypospolitej”. Reformę wymiaru sprawiedliwości przedsięwziętą przez obóz Prawa i Sprawiedliwości określiła mianem „destrukcji Trybunału Konstytucyjnego, sądów powszechnych i Sądu Najwyższego”. Gersdorf napisała też o osobistych kosztach swojej działalności – „Zapłaciłam za obronę niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów, stając się celem zarówno drobnych uszczypliwości, jak i brutalnych ataków”.

Małgorzata Gersdorf weszła w skład Sądu Najwyższego w 2008 r. W 2014 została pierwszym prezesem Sądu Najwyższego jako pierwsza kobieta. Skonfliktowała się z obozem Prawa i Sprawiedliwości na tle reformy sądownictwa szczególnie kwestii ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

