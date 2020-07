Jest akt oskarżenia w sprawie zwolnienia pracownika IKEI za cytowanie Biblii

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga skierowała do Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta w Krakowie akt oskarżenia przeciwko kadrowej z IKEI, która zwolniła pracownika za to, że na wewnętrznym forum firmy przytaczał cytaty z Biblii odnoszące się do homoseksualizmu.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, prokuratura uznała zwolnienie pracownika za występek polegający na ograniczaniu praw pracowniczych ze względu na wyznanie. W czwartek akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Rejonowego Kraków Nowa Huta w Krakowie.

„Z materiału dowodowego, zebranego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie, wynika, że decyzja o zwolnieniu pokrzywdzonego była wynikiem arbitralnych ocen i uprzedzeń przedstawicielki pracodawcy względem pracownika, który wyrażając swą opinię, odwołał się do wartości katolickich” – poinformował rzecznik prokuratury Marcin Saduś.

Nawiązując do faktu, iż cytowanie Biblii przez pracownika było reakcją na narzucanie pracownikom przez IKEĘ ideologii LGBT, Saduś zauważył, że „pracodawca, w tym koncern międzynarodowy, jest obowiązany do poszanowania prywatności pracowników, w tym unikania w stosunku do nich działań ideologicznych spoza sfery pracowniczej, a ponadto do poszanowania wolności wyrażania poglądów, sumienia i religii oraz niedyskryminowania pracowników z powodu ich światopoglądu”. Rzecznik prokuratury zaznaczał, że Konstytucja RP gwarantuje każdemu wolność sumienia i religii, wolność wyrażania poglądów oraz bierze pod szczególną ochronę pracę oddając państwu nadzór nad warunkami jej sprawowania.

Za ograniczanie praw z uwagi na wyznanie grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

Jak powiadomił Maciej Kryszka z Instytutu Ordo Iuris, prawnicy tej organizacji wstąpią do tej sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Do tej sprawy prawnicy @OrdoIuris reprezentujący Pana Tomasza wstąpią w charakterze oskarżyciela posiłkowego. https://t.co/gJuPDhMmFB — Maciej Kryczka (@maciej_kryczka) July 23, 2020

Przypomnijmy, że sprawa dotyczy zwolnienia „pana Tomasza”, który stracił pracę w jednym ze sklepów IKEI po tym, jak sprzeciwił się zmuszaniu pracowników sieci do udziału w akcjach promujących ruch LGBT. Gdy firma ogłosiła „Dzień solidarności z osobami LGBT”, mężczyzna wziął urlop na żądanie, by nie wziąć udziału w wydarzeniu niezgodnym z jego sumieniem. Gdy następnego dnia IKEA powiadomiła na swoim forum intranetowym, że „włączanie LGBT+” jest obowiązkiem pracowników, pan Tomasz zamieścił pod tym tekstem dwa cytaty z Biblii. Jeden z nich mówił o tym, że „biada temu, przez którego przychodzą zgorszenia”, a drugi że „ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość”. IKEA uznała to za naruszenie zasad współżycia społecznego oraz przejaw „braku szacunku oraz poszanowania odmienności osób o innej orientacji seksualnej” i zwolniła pana Tomasza.

Kresy.pl / rmf24.pl