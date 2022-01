Polska nie będzie realizowała postanowień rozmów USA-Rosja, które zapadną bez jej udziału – mówi szef gabinetu prezydenta

Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta oświadczył, że Polska nie będzie realizować żadnych ewentualnych decyzji ws. wycofania sił amerykańskich z naszego kraju, w wyniku negocjacji USA z Rosją.

W środę w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24, szef gabinetu prezydenta, Paweł Szrot, komentował m.in. rozmowy Rosji z USA i NATO, dotyczące sytuacji bezpieczeństwa Ukrainy oraz oczekiwań Moskwy i stawianych przez nią warunków w kwestii wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. Rosjanie oczekują m.in. gwarancji nierozszerzania NATO na wschód i wycofania sił amerykańskich z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym z Polski. Dotyczy to także elementów tarczy antyrakietowej, czyli bazy systemu Aegis Ashore w Redzikowie.

Przeczytaj: Zakończyły się amerykańsko-rosyjskie rozmowy w Genewie

Szrot zaznaczył, że Pałac Prezydencki uważnie przygląda się tym rozmowom oraz, że prezydent Andrzej Duda, podobnie jak rząd, wielokrotnie podkreślał, iż Polska nie zaakceptuje żadnych postanowień, które zapadłyby bez jej udziału.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia 50 zł100 zł200 zł500 zł Przekaż darowiznę

– Zdanie Polski było bardzo szeroko przedstawiane. Polska nie będzie realizowała żadnych postanowień, które zapadły bez jej udziału. Naszym zdaniem taki postulat, jak wycofanie wojsk amerykańskich z Polski to jest coś, o czym w ogóle chyba nie ma sensu dyskutować – oświadczył Szrot.

Jego zdaniem, obecnie komunikaty ze strony rosyjskiej, dotyczące tych rozmów, są bardzo ostrożne. Dodał, że Polska jest w stałym kontakcie z naszymi wszystkimi partnerami z NATO.

Prezydencki minister odniósł się także do słów szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, który oświadczył niedawno, że obecnie NATO to „czysto geopolityczny projekt zagospodarowania terytorium, które wydawało się „bezpańskie” po zniknięciu Układu Warszawskiego i po rozpadzie ZSRR”.

– Jeśli pan minister Siergiej Ławrow czuje się sierotą po Związku Sowieckim, to jest to zrozumiałe. Polska nie jest sierotą po Związku Sowieckim, jest krajem suwerennymi – powiedział Szrot. Dodał też, że układ, w którym wielkie mocarstwa tworzyły politykę ponad głowami innych państw tak naprawdę nigdy do końca nie zniknął, chociaż część osób liczyło w tym zakresie na zmianę.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Szrota pytano też o polskie przewodnictwo w OBWE, które rozpoczęło się z początkiem tego roku. Zwrócił uwagę, że to niezwykle szeroka organizacja, do której należą m.in. Rosja, Białoruś, czy Kazachstan. Powiedział, że Polska chce wykorzystać okres swojego przewodnictwa do prób rozwiązywania konfliktów w regionie. Na pytanie o priorytety polskiego przewodnictwa w OBWE, wskazał na „rozwój stosunków wzajemnych również z tymi krajami, z którymi relacje Polski są mniej zaznaczone na innych polach”. Doprecyzował, że miał na myśli państwa, „które mają znaczenie regionalne”, ale nie wymienił ich z nazwy.

polskatimes.pl / polskieradio24.pl / Kresy.pl