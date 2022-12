Półnagi „Jezus” na taczce i 500 plus – „jasełka tęczowej młodzieży” w gdańskiej szkole

Przed świętami Bożego Narodzenia w jednej z gdańskich szkół zorganizowano „jasełka”. W postać Jezusa Chrystusa wcielił się rozebrany do pasa uczeń. Po scenie wożono go na taczce. U jego boku wystąpiła „Maryja” z różowymi włosami i „Józef”, który był zainteresowany głównie świadczeniem 500 plus. Nagranie wywołało oburzenie w sieci.

W mediach społecznościowych pojawiło się kilka dni temu nagranie „jasełek”, zorganizowanych w jednej z gdańskich szkół. Chodzi o Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku. W rolę Jezusa Chrystusa wcielił się rozebrany do pasa uczeń, który był wożony na taczce. U jego boku wystąpiła „Maryja” z różowymi włosami i „Józef”, który był zainteresowany głównie świadczeniem 500 plus.

Gdańsk. Nauczycielki jednej ze szkół postanowiły przybliżyć młodym uczniom w tolerancyjny sposób „WARTOŚĆ” nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Pomijam 8mio ⭐️ dekorację! Czy „reżyserki” będą miały na tyle odwagi żeby zakpić np. z muzułmańskiego Kurban Bajram? #MiastoRownosci pic.twitter.com/lbaoGRKBzu — Gdański Komisarz (@MalaSycylia) December 23, 2022

Pod koniec spektaklu na scenę wchodzi uczeń w garniturze z pluszowym kotem w ręce. Miał on prawdopodobnie przedstawiać prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Chłopak wręcza „Jezusowi” bon na 500 plus, mówiąc: „Masz tu ten dar, który całą gospodarkę rozwali i ludem prostym pomoże sterować”. Na „bonie” widzimy napis: „BON OD BOGA”.

Do zdarzenia odniósł się poseł Konfederacji i Ruchu Narodowego Michał Urbaniak. „Patologiczne jasełka miały miejsce w gdańskim CKUiZ nr 1, czyli jednej ze szkół średnich. Wcześniej w placówce odbywały się m.in. konsultacje z przedstawicielami ruchów LGBT, a reżyserka obrzydliwych jasełek, Beata Kuźniewska chwali się 'tęczową młodzieżą'” – napisał na swoim profilu na Facebooku.

Podkreślił, że w związku ze sprawą zabiega o spotkanie z kuratorem oświaty.

Zobacz także: Proaborcyjne aktywistki chwalą się zabiciem dziecka w 9. miesiącu życia płodowego

Także Młodzież Wszechpolska zapowiedziała wysłanie pisma do kuratorium oświaty. „Nie ma naszej zgody na to, by nauczycielki wtłaczały młodzieży szkolnej swoje boomersko-liberalne poglądy. Jak chciały się zajmować polityką, to trzeba było wstąpić do jakiejś partii, a nie uczyć w szkole” – oświadczył prezes pomorskiej Młodzieży Wszechpolskiej Rafał Buca.

„Wprowadzenie polityki do szkolnych ławek nie jest czymś nowym dla tej placówki” – zaznaczył. „Wcześniej spotykali się tam obficie finansowani przez Aleksandrę Dulkiewicz organizatorzy Parady Równości w konsultacjach z 'ekspertami od LGBT'” – podkreślił.

Warto zaznaczyć, że wprowadzenie polityki do szkolnych ławek nie jest czymś nowym dla tej placówki. Wcześniej spotykali się tam obficie finansowani przez @Dulkiewicz_A organizatorzy #ParadaRówności w konsultacjach z „ekspertami od LGBT”. Jako MW składamy wniosek do Kuratorium. https://t.co/nCmF9o1nI8 pic.twitter.com/zWc6hv0zCI — Rafał Buca (@rafal_buca) December 25, 2022

Pomorska kurator oświaty skierowała do dyrekcji placówki pismo z prośba o wyjaśnienie sprawy. „Po wiadomościach e-mail, ale także doniesieniach medialnych, skierowałam we wtorek pismo do dyrektora placówki. Liczę na to, że przedstawi okoliczności organizacji samego wydarzenia, jak i to, czy wiedział o tym, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Dopiero po otrzymaniu odpowiedzi podejmiemy decyzję o dalszych działaniach” – oświadczyła w Polskim Radiu Małgorzata Bielang.

„Jasełek” w CKZU Nr 1 w Gdańsku broniła jedna z nauczycielek. „Mamy świetną młodzież, bardzo artystyczną, 'tęczową’, niezwykle kreatywną, z dużą wyobraźnią. W dużej części są to już ludzie pełnoletni. Prócz tego jesteśmy szkołą integracyjną. To widowisko z założenia nie miało być jasełkami, tylko przedstawieniem świątecznym. Byliśmy wszyscy z niego dumni, przez głowę nikomu nie przyszło, że wywoła taką burzę i co najgorsze, takie wyzwiska pod adresem młodzieży” – stwierdziła Beata Kuźniewska w rozmowie z portalem Zawsze Pomorze.

Sprawę skomentowała także prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, broniąc „jasełek” w gdańskiej szkole. „Dobrze się odwoływać do tradycji jasełek. W naszej tradycji bardzo często były różne przedstawienia, wystąpienia, które także dotykały tematów bieżących. Mam nadzieję, że w Polsce to będzie zawsze możliwe – wolność wypowiedzi, która nie naruszyła niczyich uczuć, nikogo nie obraziła. Nie było w tych jasełkach wulgaryzmów” – powiedziała na antenie Radia Gdańsk. Wyraziła opinię, że to „burza w szklance wody”.

Zobacz także: Kolejna profanacja w Polsce. Aktywiści LGBT zamalowali twarz na wizerunku Maryi [+VIDEO]

polskieradio24.pl / polsatnews.pl / zawszepomorze.pl / Kresy.pl