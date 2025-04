Talibowie chcą, by Rosjanie restaurowali tunel zbudowany niegdyś przez radzieckich inżynierów

Liderem wśród kandydatów pozostaje Rafał Trzaskowski startujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Jednak najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski wskazuje, że prezydent Warszawy traci poparcie. Uzyskał on wskazania 33,5 proc. zdecydowanych na glosowanie respodendentów, co oznacza stratę 4,8 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego badania tej pracowni, podał we wtorek portal.

Straty odrabia natomiast Karol Nawrocki. Z poparciem 25,5 proc. odnotował on wzrost aż o 5,4 pkt proc. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości zdystansował tym samym swojego głównego rywala na prawicy - Sławomira Mentzena. Ten stracił w stosunku do poprzedniego sondażu taką samą proporcję poparcia o jaką wzrósł wynik Nawrockeigo, spadając do poziomu 13,4 proc.