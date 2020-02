Pentagon chce zmniejszyć środki przeznaczane na Europejską Inicjatywę Odstraszania

We wtorek, przed spotkaniem Ministrów Obrony NATO, Sekretarz generalny Jens Stoltenberg poinformował o możliwości zmniejszenia nakładów pieniężnych przeznaczonych na Europejską Inicjatywę Odstraszania.

Amerykańska administracja zaprezentowała projekt wydatków na 2021 rok, ustawa przewiduje zmniejszenie środków Europejskiej Inicjatywy Odstraszania.

Stoltenberg zapewnia, że Stany Zjednoczone wspierają Europę nie tylko poprzez Europejską Inicjatywę Odstraszania, ale również w inny sposób. Według sekretarza generalnego NATO, bezpieczeństwo Europy nie zależy od wspomnianej inicjatywy, ale od jak najlepszych możliwości amerykańskiego wojska.

„Fundusze na inicjatywę znacznie rosły, następnie nieco tylko spadły, wciąż są na wysokim poziomie i ciągle są ważne, jeśli chodzi o finansowanie ćwiczeń i infrastruktury w Europie.” – mówił norweski polityk.

Zdaniem sekretarza, zmniejszenie ilości przekazywanych pieniędzy na EIO, jest naturalne w związku z zakończeniem dużego projektu, jakim były ćwiczenia Defender Europe 20.

„Defender Europe 20 jest największym od dekady ćwiczeniem z udziałem amerykańskich żołnierzy wysłanych do Europy. Dla mnie to kolejny przykład, że Stany są zaangażowane w NATO i bezpieczeństwo Europy. Myślę więc, że to całkiem naturalne, że kiedy kończą się drogie projekty inwestycyjne, to jest miej pieniędzy. Najważniejsze, że mimo wahania się środków przekazywanych na EIO, to pozostają one ciągle na wysokim poziomie. Jeśli dodać do tego inne działania USA wobec NATO, chociażby zwiększanie liczby żołnierzy powyżej poziomu, który utrzymywał się przez lata, to jestem spokojny o zaangażowanie USA w Europie.” – mówi Jens Stoltenberg.

Informacje o zmniejszeniu nakładów na Europejską Inicjatywę Odstraszania podaje także tvn24, według tego portalu, pieniądze przeznaczone na ten fundusz miałyby być zmniejszone aż o 25%.

NATO.pl