Czołowy rywal Orbána włączony do Europejskiej Partii Ludowej

Partia Pétera Magyara, który niespodziewanie wyrósł w ciągu ostatnich miesięcy na głównego węgierskiego opozycjonistę, została włączona do największej frakcji w Parlamencie Europejskim – EPP.

Centrowe paneuropejskie ugrupowanie Europejska Partia Ludowa (EPP), do której przed 2021 r. należała partia Viktora Orbána, Fidesz we wtorek otworzyła swoje podwoje dla partii “Szacunek i Wolność” (TISZA). Przegłosowanie takiej decyzji oznacza, że frakcja EPP w Parlamencie Europejskim zwiększy się siedmiu deputowanych, podkreślił portal Euronews.



TISZA została założona przez Pétera Magyara. To były małżonek prominentnej polityk Fideszu, byłej minister sprawiedliwości Judit Vargi, która straciła stanowisko w czerwcu 2023 r., po prezydent Katalin Novák, w związku ułaskawieniem osoby skazanej za ukrywanie przypadków pedofilii w domu dziecka.

Magyar uczynił rozwód z minister sprawą publiczną, która stała się wstępem do rozpoczęcia kariery politycznej. Dopiero w zeszłym roku Magyar zaktywizował założoną przez siebie partię, występując jako ostry krytyk władzy Viktora Orbána i jego partii. Oskarżał obóz Fideszu o skorumpowanie się, posługując się nagranymi wypowiedziami małżonki.

Na listach partii TISZA pojawili się w większości ludzie nieznani z wcześniejszej działalności politycznej. Wśród nich absolwenci amerykańskich uczelni. Skłania to część węgierskich komentatorów do łączenia nowego bytu politycznego ze wsparciem Waszyngtonu, wobec którego premier Orbán prowadzi bardzo asertywną politykę, krytykując obecną administrację prezydenta Joe Bidena.

W ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego TISZA uzyskała 29 proc. poparcia wobec 44 proc. Fideszu. Magyar nie zdołał pokonać, czy nawet zbliżyć się do obozu władzy, ale niemal zmarginalizował partie starej węgierskiej opozycji, od 14 lat nieskutecznie próbującej odsunąć Orbána od władzy. TISZA uzyskała też poważne przyczółki w węgierskich samorządach, zwłaszcza w Budapeszcie.

Magyar twierdził wcześniej, że nie obejmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, ale w poniedziałek wycofał się, poddając decyzję pod publiczne głosowanie na swoim profilu na Facebooku. Według Magyara większość spośród 100 tys. głosujących za pośrednictwem portalu społecznościowego stwierdziła, że ​​powinien zamienić Budapeszt na Brukselę, co skłoniło go do zajęcia miejsca w sali posiedzeń.

Do EPP ciągle należała jeszcze Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia Ludowa (KDNP) – satelickie stronnictwo Fideszu. We środę KDNP zadecydowała o opuszczeniu EPP, ponieważ “nie jest już taką, jaką stworzyli ją założyciele chadecji, z powodu utraty tożsamości i przejścia w stronę lewicy” – oświadczenie węgierskiego stronnictwa zacytował portal Hungary Today.

euronews.com/hungarytoday.hu/kresy.pl