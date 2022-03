„Polakom rząd ma służyć, nie innym ośrodkom władzy!” – Konfederacja o słowach rzecznika MSZ

Posłowie Konfederacji zdecydowanie zareagowali na wtorkową wypowiedź rzecznika MSZ Łukasza Jasiny dot. ewentualnej „misji pokojowej” na Ukrainie. „Polakom rząd ma służyć, nie innym ośrodkom władzy!” – podkreślił poseł Michał Urbaniak.

Rzecznik MSZ został zapytany we wtorek o niedawną wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ws. propozycji misji pokojowej NATO na Ukrainie. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski publicznie zdystansował się od propozycji wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego dotyczącej wysłania na Ukrainę wojskowej misji pokojowej. Jasina stwierdził, że „całość tego wywiadu jest nieco bardziej skomplikowana”. „Jesteśmy tutaj sługami narodu ukraińskiego, jego próśb” – powiedział rzecznik. Przedstawiciele Konfederacji, m.in. posłowie Ruchu Narodowego Krystian Kamiński i Michał Urbaniak, a także poseł Korony Grzegorz Braun, zareagowali zdecydowanie na słowa rzecznika MSZ. „Pan Rzecznik MSZ chyba trochę się zagalopował. Jak mamy być traktowani na arenie międzynarodowej poważnie? Jak wygrywać polskie interesy gdy Pan rzecznik określił, że MSZ_RP będzie sługą ukraińskich przyjaciół?. Polakom rząd ma służyć, nie innym ośrodkom władzy!” – poseł Michał Urbaniak skomentował słowa rzecznika MSZ. „Nie jesteśmy sługami narodu ukraińskiego! Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapomniał chyba które państwo reprezentuje” – zaznaczył poseł Krystian Kamiński.

Z kolei Grzegorz Braun oświadczył: „’Jesteśmy sługami narodu ukraińskiego’, rzekło POLSKIE MSZ ustami rzecznika Ł. Jasiny. To jest skandaliczna wypowiedź. Szanowny panie rzeczniku, resorcie spraw zagranicznych i cały rządzie: Jesteśmy sługami NARODU POLSKIEGO i proszę to sobie wbić do głowy”.

