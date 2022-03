Polacy będą mogli kupować kamizelki kuloodporne dla Ukraińców, dla siebie już nie

W okresie od 17 marca do 17 maja, nabywanie kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała w celu wywozu na terytorium Ukrainy nie wymaga posiadania koncesji MSWiA.

W związku z wejściem w życie ustawy z 11 marca 2022 roku, w okresie od 17 marca do 17 maja, nabywanie kamizelek kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, ochraniaczy twarzy, kończyn i innych części ciała w celu wywozu na terytorium Ukrainy nie wymaga posiadania koncesji MSWiA.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Wyszczególniony został sprzęt opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich elementy składowe (płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe), kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała, sprzęt ochronny klasyfikowany do kategorii LU13, tj. płyty opancerzone, metalowe i niemetalowe (wyprodukowane według norm wojskowych lub wymagań wojskowych lub odpowiednie do celów wojskowych; zaprojektowane do ochrony balistycznej dla systemów wojskowych), hełmy (wyprodukowane według norm lub wymagań wojskowych albo porównywalnych norm krajowych oraz specjalnie zaprojektowane do nich czerepy, podpinki i wkładki wyściełające), pancerze osobiste lub odzież ochronna (i ich elementy składowe), twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych (zapewniające ochronę balistyczną na poziomie III lub wyższą)

Nabycie sprzętu ochronnego może być dokonane po uzyskaniu potwierdzenia oświadczenia końcowego użytkownika od przedstawicielstwa dyplomatycznego Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobacz też: Sejm odrzucił poprawkę do ustawy o obronie ojczyzny zakładającą, że każdy dorosły obywatel ma prawo do posiadania broni

Przed dokonaniem wywozu lub tranzytu sprzętu ochronnego na Ukrainę należy uzyskać oświadczenia końcowego użytkownika potwierdzone przez przedstawicielstwo dyplomatyczne Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłosić ministrowi właściwemu do spraw gospodarki (Minister Rozwoju i Technologii), w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, zamiar dokonania wywozu lub tranzytu na terytorium Ukrainy.

Oświadczenie końcowego użytkownika powinno zawierać: nazwę i adres kupującego sprzęt, nazwę i adres eksportera, nazwę i adres ukraińskiego końcowego użytkownika, nazwę i adres odbiorcy na Ukrainie, kraj końcowego wykorzystania – Ukraina, określenie rodzaju i ilości sprzętu ochronnego.

Zobacz też: Prawo do obrony przy pomocy broni palnej będzie w Czechach zagwarantowane konstytucyjnie

Kresy.pl