Podpisano umowę na 11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT

W piątek została zawarta, pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a Rosomak S.A., umowa na dostawy kolejnych kołowych transporterów opancerzonych w wersji wozów rozpoznania technicznego ROSOMAK-WRT.

Przedmiotem zawartej umowy, o wartości 144 mln złotych brutto, jest dostawa 11 wozów rozpoznania technicznego Rosomak-WRT. Pojazdy zostaną dostarczone w latach 2024-2025.

Do chwili obecnej do Sił Zbrojnych RP trafiły 33 pojazdy ROSOMAK-WRT. Zostały one dostarczone w efekcie umowy zawartej 20 czerwca 2014 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Inspektoratem Uzbrojenia a Rosomak S.A. Wartość tego zamówienia wyniosła 233,5 mln złotych brutto, a dostawy pojazdów zrealizowano w latach 2016-2018.

ROSOMAK-WRT jest przeznaczony do zabezpieczenia działań pododdziałów piechoty zmotoryzowanej wykorzystujących kołowe transportery opancerzone ROSOMAK. W skład jego załogi wchodzi: dowódca, kierowca, dwóch mechaników i opcjonalnie sanitariusz. Budowa i wyposażenie specjalistyczne wozów rozpoznania technicznego ROSOMAK-WRT umożliwia wykonywanie diagnostyki, wyciąganie i ewakuację uszkodzonych pojazdów, prowadzenie remontów bieżących oraz realizację innych zadań z zakresu ratownictwa i rozpoznania technicznego.

Pojazd może prowadzić także obserwację i jest zdolny do samoobrony, ponieważ został wyposażony w zautomatyzowane systemy modułu uzbrojenia ZSMU uzbrojone w karabin maszynowy 7,62 mm. Wyposażenie wozów ROSOMAK-WRT obejmuje m.in.: zdalnie sterowany wysięgnik o udźwigu 1,3 tony, wyposażenie diagnostyczne, obsługowe oraz ewakuacyjne i ratownicze, pokładowy zespół prądotwórczy, agregaty spawalnicze, zestaw do szybkich napraw elektrycznych i mechanicznych, kamery do obserwacji dzienno-nocnej oraz system samoosłony pojazdu. Parametry taktyczno-techniczne są tożsame z innymi wersjami KTO ROSOMAK.

