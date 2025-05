Obywatel Ukrainy zabił byłą żonę w Koziegłowach

Dwóch 18-letnich Ukraińców zostało zatrzymanych przez warszawskich policjantów w związku z oszustwami powiązanymi z nieuprawnionym dostępem do informacji dokonywanymi za pomocą elektronicznych płatności. Obaj, wspólnie i w porozumieniu, wypłacali z bankomatów pochodzące z przestępstwa pieniądze za pomocą komunikacji NFC.

Policjanci stołecznego Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Wydziału Wywiadowczo Patrolowego KSP otrzymali informację z kilku banków o przestępstwach dokonywanych za pomocą komunikacji NFC (Near Field Communication). Proceder ten polega na tym, że przestępcy telefonują do klienta banku i pod pozorem oferowania różnych atrakcyjnych korzyści finansowych, np. dużych zysków z Funduszy Inwestycyjnych, namawiają na zainstalowanie na swoim telefonie komórkowym aplikacji.

Następnie przy wykorzystaniu różnych technik manipulacji nakłaniają ofiarę do przyłożenia swojej karty płatniczej do telefonu, a następnie podania PIN-u. Klient nie wie, że w tym czasie przestępcy czekają przy bankomacie i wypłacają pieniądze z jego rachunku bankowego za pomocą impulsu drogą internetową. Wygląda to, jakby transakcji dokonał właściciel rachunku.