Nowe jednostki US Army w Polsce

W związku z rotacyjną obecnością sił amerykańskich w Europie w ramach operacji Atlantic Resolve, do Polski przybywają nowe jednostki Armii USA. Jedna z nich, 2. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa „Spartans”, jest już w Polsce.

Według oficjalnych komunikatów Departament Armii USA, w ramach wiosennej rotacji pododdziałów U.S. Army i zwiększonej obecności sojuszniczej, do Europy ma trafić nowy pancerny brygadowy zespół bojowy (ABCT) i nowe dowództwo dywizji.

Jak poinformowano, chodzi o 2. Pancerną Brygadową Grupę Bojową „Spartans”, 3. Dywizję Piechoty, a także dowództwo i batalion dowodzenia „Maverick” 1. Dywizji Kawalerii „First Team”, a także bojową brygadę lotniczą 101. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Dowództwo z 1. Dywizji Kawalerii zastąpi dowództwo 1. Dywizji Piechoty w roli dowództwa dywizji w ramach Atlantic Resolve w Poznaniu.

„Żołnierze, dowódcy i rodziny brygady Spartan są dumni z objęcia tej misji i czekają z niecierpliwością na spełnienie swojej roli według najwyższych standardów” powiedział dowódca 2. ABCT, płk Patrick O’Neal.

Według portalu Defence24.pl, jednostka ta jest już w Polsce. Przybyła do nas w ramach planowanych ćwiczeń „Defender-Europe 20”, których zakres ze względu na pandemię koronawirusa został jednak mocno ograniczony.

2 Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa „Spartans” jest częścią struktury 3 Dywizji Piechoty „The Rock of the Marne” i na co dzień stacjonuje w bazie w Fort Steward w amerykańskim stanie Georgia. Jak podaje Defence24, ma ona typową strukturę typu ABCT. Składa się z trzech batalionów pancerno-zmechanizowanych, kompanii rozpoznawczej oraz batalionu artylerii polowej, batalionu saperów i batalionu wsparcia. Jej główne uzbrojenie to czołgi podstawowe M1A2B Abrams w licznie około 85 pojazdów, bojowe wozy piechoty M2A3 Bradley (ok. 130-140 pojazdów wraz z wozami rozpoznawczymi) oraz haubice samobieżne M109A7 Paladin (około 18 sztuk).

Z kolei dowództwo i batalion dowodzenia „Maverick” są częścią struktury 1. Dywizji Kawalerii „First Team”, z bazy w Fort Hood w stanie Teksas. W jego skład wchodzą: kompania wsparcia dowodzenia, kompania wywiadowcza, oddział kawalerii konnej i zespół orkiestry dywizyjnej. Jednostka ta przejmie ciężar dowodzenia innymi pododdziałami U.S. Army na szczeblu dywizyjnym.

Łącznie w ramach Atlantic Resolve uczestniczy jednocześnie około 6 tys. amerykańskich żołnierzy, prowadząc działania i ćwiczenia w 17 krajach.

Planowe rotacje amerykańskich brygad pancernych i lotnictwa bojowego do Europy odbywają się od 2017 roku. Obecność tych jednostek ma w założeniu wesprzeć zdolność wojsk USA do szybkiego reagowania na zagrożenia w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak wiadomo, podpisane w ubiegłym roku przez prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę porozumienie przewiduje budowę infrastruktury, pozwalającej na „utrwalenie” obecności rotacyjnych brygad w Polsce.

Defence24.pl / armyupdate.com / Kresy.pl