Niemcy wyraziły zgodę na wysłanie na Ukrainę polskich myśliwców MiG-29 pochodzących z NRD

Niemcy zaakceptowały wniosek Polski o przekazanie Ukrainie pięciu myśliwców radzieckiej konstrukcji – poinformowało w czwartek ministerstwo obrony Niemiec.

„Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że razem w rządzie federalnym podjęliśmy tę decyzję” – powiedział w oświadczeniu minister obrony Boris Pistorius. „To pokazuje, że można polegać na Niemczech!”

W czwartek agencja prasowa dpa poinformował, że Polska wystosowała do Niemiec oficjalną prośbę o transfer myśliwców MiG-29 z byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej na Ukrainę.

#BREAKING: Poland has applied for formal approval from Berlin to deliver MiG-29 fighter jets from former East German stocks to Ukraine, government sources tell dpa. pic.twitter.com/6V9CbXZ7XR

— dpa news agency (@dpa_intl) April 13, 2023