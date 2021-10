Niemcy: Kolonia: Meczety będą wzywać wiernych do modlitwy. Burmistrz miasta: to różnorodność

Burmistrz Kolonii ogłosiła dwuletni projekt pilotażowy. Pozwoli on meczetom na cotygodniowe wzywania do modlitwy. „Jeśli oprócz dźwięków dzwonów kościelnych słyszymy również wołanie muezina, to pokazuje, że w Kolonii ceni się różnorodność” – oświadczyła burmistrz miasta, cytowana przez portal Euronews w poniedziałek.

Meczety w Kolonii w Niemczech będą mogły w piątki wzywać wiernych do modlitwy przez pięć minut między godziną 12 i 15. „Wielu mieszkańców Kolonii to muzułmanie. Moim zdaniem jest to oznaka szacunku, aby zezwolić na wezwanie muezina” – napisała burmistrz Henriette Reker w sobotę na Twitterze.

Viel Diskussion wg des Modellprojekts #Muezzin-Ruf. Köln ist die Stadt der (religiösen) Freiheit & Vielfalt. Wer am Hbf ankommt, wird vom Dom begrüßt und von Kirchengeläut begleitet. Viele KölnerInnen sind Muslime. Den Muezzin-Ruf zu erlauben ist für mich ein Zeichen des Respekts — Henriette Reker (@HenrietteReker) October 9, 2021

Zobacz także: FAZ: Islamizm poważnym problemem w niemieckich szkołach

Muezini w krajach muzułmańskich wzywają wiernych do modlitwy pięć razy dziennie. Transmisje nawoływania do modlitwy będą odbywały się w Kolonii w czasie głównej cotygodniowej modlitwy, która ma miejsce w piątek po południu. Program pilotażowy będzie obowiązywał przez dwa lata. Po tym okresie zostanie dokonana jego ocena.

„Jeśli oprócz dźwięków dzwonów kościelnych słyszymy również wołanie muezina, to pokazuje, że w Kolonii ceni się różnorodność” – powiedziała burmistrz miasta.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: W Niemczech i Danii zatrzymano 14 osób planujących zamach. Służbom pomógł Polak

Portal Euronews przypomina, że w Kolonii mieszka jedna z największych społeczności muzułmańskich w Niemczech. W mieście znajduje się 35 meczetów. Większość muzułmanów przyjechało do Kolonii z Turcji jako pracownicy tymczasowi około 60 lat temu – zwraca uwagę portal. Później sprowadzili swoje rodziny.

Zobacz także: Eurostat: W 2020 roku Polska przyjęła najwięcej imigrantów spośród krajów UE

euronews.com / Kresy.pl