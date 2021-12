Minister finansów: możemy bardzo szybko wdrożyć zerowy VAT na żywność, ale…

Zdaniem ministra finansów, Polska byłaby w stanie bardzo szybko wdrożyć zerową stawkę VAT na żywność przez rozporządzenie, ale kłopotem, jest konieczność przerejestrowania 1,5 mln kas fiskalnych.

W środę minister finansów Tadeusz Kościński był pytany na antenie Polsat News o kwestię zerowego podatku VAT na żywność. Wcześniej Komisja Europejska udzieliła nieformalnej zgody, by Polska wprowadziła zerowy VAT na żywność już przed wejściem w życie nowej dyrektywy unijnej, która na to pozwala. Ma to nastąpić w połowie 2022 roku.

Minister Kościński przyznał, że operację można byłoby przyspieszyć, jednak problemem są kasy fiskalne.

– To jest w naszej kompetencji, że możemy to bardzo szybko wdrożyć przez rozporządzenie, ale kłopot byłby bardzo poważny, bo sklepikarze nie mogą sobie sami tak łatwo zmienić podatku VAT na żywność. To jest coś, co przeważnie załatwiają ich agenci. W tym momencie mielibyśmy poważny kłopot, bo w Polsce jest ponad 1,5 mln kas fiskalnych, które trzeba by było przerejestrować. To nie jest do zrobienia w takim czasie – powiedział szef resortu finansów.

Kościński wyjaśnił też, że KE nie tyle się zgodziła na obniżenie VAT na żywność z 5 proc. na 0 proc., co dała polskiemu rządowi sygnał, że może tak zrobić, ponieważ „wcześniej ministrowie finansów zdecydowali, że w przyszłym roku nową dyrektywą pozwolą na obniżenie VAT-u na żywność z 5 do 0 proc. w UE”. Minister przyznał, że „mamy taką milczącą zgodę”, żeby to zmienić wcześniej. Zaznaczył jednak, że nie ma takiej zgody dotyczącej paliw silnikowych i w tej kwestii rozmowy z Komisją trwają.

Pytany o wysoką inflację, minister finansów odpowiedział, że sytuacja wynika głównie m.in. z bardzo wysokiej ceny gazu.

– To jest spowodowane tym, że nasi sąsiedzi na wschodzie trochę przykręcili kurek – powiedział. Według niego, drugi powód to system, który wdrążyła KE, dotyczący handlu prawem do emisji CO2. Przypomniał, że jeszcze dwa lata temu cena za tonę CO2 wynosiła około 3 euro, podczas gdy latem br. było to ok. 50 euro, a teraz – około 90 euro. Dodał, że „to jest prawie dwie trzecie ceny energii elektrycznej”. Minister nie odpowiedział jednoznacznie, czy w czerwcu przyszłego roku inflacja może sięgnąć 10 proc., jak szacują niektórzy ekonomiści. Nie wykluczył jednak takiej możliwości i oświadczył, że zawsze trzeba się przygotować na najgorsze.

Wcześniej stacja Polsat News podała, że zerowym VAT-em będzie można obłożyć artykuły podstawowej potrzeby: wodę, środki medyczne, żywność. Przez pół roku niezgodności z przepisami Komisja Europejska ma po prostu nie wszczynać wobec Polski procedury o naruszenie unijnego prawa w tym zakresie.

Przeczytaj: Premier ogłosił zmiany w kwestii VAT-u na gaz, energię elektryczną i ciepło

Polsatnews.pl / Kresy.pl