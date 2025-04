Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew nazwał przyszłego kanclerza Niemiec Friedricha Merza „nazistą” w związku z jego wypowiedzią o możliwym ataku na most krymski.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew skomentował publicznie wypowiedzi Friedricha Merza, niemieckiego polityka uznawanego za jednego z kandydatów na przyszłego kanclerza Niemiec. Wpis Miedwiediewa został opublikowany na platformie X.

Chancellor candidate Fritz Merz is haunted by the memory of his father, who served in Hitler’s Wehrmacht. Now Merz has suggested a strike on the Crimean Bridge. Think twice, Nazi! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) April 14, 2025

Polityk odniósł się do sugestii Merza dotyczących potencjalnego uderzenia w most krymski. W swoim komentarzu zawarł odniesienia historyczne, w tym do przeszłości ojca niemieckiego polityka.

„Kandydata na kanclerza Fritza Merza nawiedzają wspomnienia o ojcu, który służył w Wehrmachcie Hitlera. Teraz Merz proponuje uderzyć w most krymski. Pomyśl dwa razy, nazisto!” – napisał Miedwiediew w serwisie społecznościowym.

Friedrich Merz, lider niemieckiej chadecji i kandydat na kanclerza, wyraził gotowość do wsparcia Ukrainy poprzez przekazanie jej niemieckich pocisków manewrujących Taurus. Oświadczenie padło w rozmowie z publicznym nadawcą ARD, a także zostało przytoczone przez „Financial Times”.

Merz podkreślił, że dostarczenie tego typu uzbrojenia może zwiększyć presję na Rosję i ograniczyć jej zdolności militarne. Zaznaczył jednak, że Niemcy nie podejmą tej decyzji samodzielnie. „Nasi europejscy partnerzy już dostarczają pociski manewrujące” – powiedział Merz, odnosząc się do wcześniejszych dostaw przez Wielką Brytanię i Francję.

Według Merza, Niemcy powinny były przekazać Ukrainie pociski Taurus równolegle z decyzjami Londynu i Paryża o dostawach rakiet Storm Shadow. Jak zauważył, te systemy uzbrojenia przyczyniły się do zadania poważnych strat rosyjskiej flocie na Krymie oraz innym obiektom wojskowym.

Polityk wskazał również, że wszelkie decyzje w tej sprawie muszą zostać podjęte w porozumieniu z kluczowymi sojusznikami, prawdopodobnie mając na myśli Wielką Brytanię, Francję i Stany Zjednoczone. „Brytyjczycy to robią, Francuzi to robią, a Amerykanie i tak to robią” – dodał Merz.

W kontekście potencjalnego użycia przekazanego uzbrojenia, Merz wskazał, że pociski mogłyby być wykorzystane do ataków na rosyjskie cele wojskowe na Krymie, a także na Most Kerczeński, wykorzystywany przez Rosję do transportu sprzętu wojskowego.

Kresy.pl