Meksyk: Rekordowa liczba morderstw w 2019 roku

Tylko w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2019 roku w Meksyku popełniono niemal 29 tysięcy morderstw. Za większość odpowiedzialne są kartele narkotykowe. Władze kraju zapowiadają kontynuację wojny z przestępczością.

Na pierwszej w tym roku konferencji prasowej prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador za przyczynę wzrostu przestępczości wskazał „okres rządów neoliberalnych, korupcję, działalność gangsterów w białych kołnierzykach i zwykłych kryminalistów”. Lewicowy prezydent zapowiedział, że będzie kontynuował zwalczanie przemocy przez eliminację społecznych i ekonomicznych jej przyczyn. Drogą do pokoju ma być „zapewnienie społeczeństwu pracy i budowanie dobrobytu”.

Prezydent obiecał także zapewnienie obecności Gwardii Narodowej we wszystkich częściach kraju, jak również to, że 1 grudnia 2020 roku, po dwóch latach sprawowania mandatu, poinformuje o „stworzeniu podstaw do przeobrażenia Meksyku i skonsolidowania tego, co zostało rozpoczęte”.

Obrador zapowiedział, że po wygaśnięciu jego mandatu w 2024 roku „nie będzie ubiegał się o żadne stanowisko publiczne”.

Od rozpoczęcia wojny narkotykowej pod koniec 2006 roku, kiedy prezydentem został Felipe Calderón, który skierował do walki przeciwko kartelom siły wojska, w Meksyku dokonano ponad 200 000 morderstw, a ok. 40 000 osób policja uznała za zaginione. To więcej ofiar niż przyniosła np. wojna w Afganistanie. W pierwszych miesiącach 2019 roku dzienna średnia morderstw wynosiła 94.

Wielokrotnie informowaliśmy o eskalacji przemocy w Meksyku. Często odnajdywane są zbiorowe mogiły, jak ta w prowincji Morelos w centrum kraju, gdzie doliczono się 105 ciał. Na ataki narażeni są także duchowni oraz dziennikarze – Meksyk jest krajem bardzo nisko ocenianym w rankingu wolności prasy tworzonym przez Reporterów Bez Granic, właśnie ze względu na liczne ataki na tę grupę zawodową, np. jak te z 2017 roku, gdzie z rąk nieznanych sprawców zginęła wiceszefowa redakcji jednego z regionalnych tygodników oraz pracownik największego meksykańskiego dziennika.

Kresy.pl/FoxNews/Rmf24.pl