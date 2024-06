Media: Francja proponuje Polsce i innym krajom wspólną misję szkoleniową na Ukrainie

Seul wraza więc do praktyki niestosowanej w pasie zdemilitaryzowanym między dwiema Koreami od 2016 r., kiedy to Południe prowadziło serię emisji w odpowiedzi na czwartą próbną detonację nuklearną przeprowadzoną przez KRLD. Rada Bezpieczeństwa Narodowego Korei Południowej (NSC) zwołała nadzwyczajne posiedzenie i zatwierdziła to rozwiązanie dzień po tym, jak Korea Północna wypuściła balony w przestrzeń polityczną południowego sąsiada. To działanie było z kolei odwetem Pjongjangu za niedawne wysłanie przez granicę przez południowokoreańskie grupy obywatelskie balonów z ulotkami propagandowymi skierowanymi przeciwko władzom KRLD.

„Chociaż podejmowane przez nas środki mogą być trudne do zniesienia dla reżimu północnokoreańskiego, dostarczą one północnokoreańskiemu wojsku i obywatelom przesłania światła i nadziei” – oznajmiło biuro prezydenta Korei Południowej w komunikacie zacytowanym przez lokalną agencję informacyjną Yonhap. „Dajemy jasno do zrozumienia, że ​​odpowiedzialność za jakąkolwiek eskalację napięcia między obiema Koreami będzie w całości ponosić Korea Północna” – przekazał przywódca.