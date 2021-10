Koreańczycy mają ofertę dla polskiego rządu ws. budowy elektrowni jądrowych

Najpóźniej w przyszłym roku południowokoreańska firma Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) chce złożyć polskiemu rządowi ofertę budowy elektrowni jądrowych.

Jak poinformowała Polską Agencję Prasową południowokoreańska firma KHNP, w I kwartale 2022 roku, lub nawet wcześniej, chce złożyć polskiemu rządowi ofertę ws. budowy elektrowni jądrowych na „preferencyjnych warunkach”. O ostatecznym terminie złożenia oferty mają zadecydować rozmowy z polskim rządem.

KHNP wyraziła przekonanie, że jej propozycja będzie na tyle konkurencyjna pod względem technologii, ceny i harmonogramu budowy, że będzie stanowić korzystną dla Polski ofertę. Koreańczycy przypomnieli też o powołaniu grupy eksperckiej Team Korea. Jej zadaniem jest przygotowanie „optymalnej i zintegrowanej propozycji dla polskiego projektu budowy nowej elektrowni jądrowej”.

Wiadomo, że oferta dla Polski ma się składać z trzech elementów: informacji o firmie i najważniejszych kwestiach dotyczących projektu nowej elektrowni jądrowej w Polsce, proponowanego projektu reaktora, a także kosztorysu i propozycji finansowania projektu.

Firma KHNP podkreśliła też, że jej rozwiązania technologiczne i możliwości w obszarze realizacji tego typu projektów sprawdziły się przy budowie elektrowni Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zbudowano tam już dwa z czterech bloków energetycznych z koreańskimi reaktorami APR1400, z czego pierwszy od kwietnia br. jest eksploatowany komercyjnie. Jak zaznaczono, „Korea Południowa zaoferuje stronie polskiej podobne przedsięwzięcie, na preferencyjnych warunkach”. To oznacza, że Koreańczycy chcieliby zbudować u nas reaktory APR1400.

KHNP należy do państwowego koncernu Korea Electric Power Corporation (KEPCO). Jest operatorem wszystkich 24 działających w Korei Płd. reaktorów, w tym dwóch najnowszych APR1400. Cztery dalsze reaktory tego typu są w trakcie budowy w Korei Południowej.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu francuskie przedsiębiorstwo EDF złożyło polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowę od 4 do 6 reaktorów atomowych z mocą zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w dwóch-trzech lokalizacjach. Chodzi o Europejski Reaktor Ciśnieniowy (EPR – European Pressurized Reactor), czyli reaktor wodno-ciśnieniowy (PWR) trzeciej generacji. Pierwsze na świecie tego typu jednostki zostały zbudowane w chińskim Taishan, gdzie działają od kilku lat. Technologia ta będzie też stosowana w budowanej elektrowni Olkiluoto w Finlandii, a także we francuskim Flamanville i w Hinkley Point w Wielkiej Brytanii. Jak podano, wstępna oferta obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja instalacji, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys i harmonogram. Zdaniem EDF, ich oferta wspiera realizację celów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętego przez polski rząd w październiku 2020 roku. Ma ona również na celu określenie zasad polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego wspierającego „ambitny plan transformacji energetycznej Polski, zgodny z europejskim celem neutralności węglowej”.

Jak pisaliśmy, w lipcu br. EDF otworzyło swoje biuro w Warszawie. Ambasador Francji Frederic Billet oświadczył wówczas, że francuska oferta dla Polski w obszarze energetyki jądrowej będzie miała wymiar strategiczny, a oba kraje wspólnie mogą skutecznie zabiegać o właściwe miejsce atomu w europejskiej transformacji.

Przypomnijmy też, że przy okazji szczytu Trójmorza jaki odbył się w październiku ub. roku w Tallinie, doszło do wstępnego porozumienia o udziale Amerykanów w programie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie zakłada, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy powstanie wspólny raport na postawie którego polski rząd dokona wyboru wykonawcy instalacji energetycznych. Rządy mają w tym czasie opracować także mechanizmy finansowania tej kosztowanej inwestycji. W tym czasie poszczególne amerykańskie firmy mają przygotować plany wykonania.

Dodajmy, że kierownik amerykańskiej placówki w Warszawie, Bix Aliu, w niedawnej rozmowie z polskatimes.pl powiedział, że współpraca w obszarze energetyki jądrowej jest obecni jednym z najważniejszych obszarów relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Dotyczy to firmy Westinghouse, która zaproponuje nam swój reaktor AP1000 do realizacji projektu budowy elektrowni atomowej. Aliu poinformował, że obecnie prowadzone są rozmowy techniczne na temat struktury i finansowania tego projektu.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 przewiduje, że pierwszy reaktor jądrowy zostanie uruchomiony w 2033 roku. Ma mieć moc 1-1,6 GW. Kolejne bloki mają być oddawane do użytku co 2-3 lata. Cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.

