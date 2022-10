Konsolidacja na polskim rynku lotniczym. PPL i CPK łączą siły

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, właściciel i współwłaściciel kilkunastu lotnisk w Polsce wejdzie w struktury grupy kapitałowej Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ciągu pół roku PPL zostanie przekształcone w spółkę prawa handlowego. W środę symbolicznie rozpoczął się proces połączeniowy. Celem jest integracja kompetencji w zakresie zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową w obliczu inwestycji związanych z budową Portu Solidarność.

W niedzielę, 2 października, tego roku weszła w życie Ustawa o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która rozpoczyna proces przekształcenia PPL w spółkę akcyjną Polskie Porty Lotnicze, a następnie przyłączenia jej do Grupy Kapitałowej CPK.

CPK to spółka przygotowująca m.in. budowę Portu Solidarność, dla którego jest już wskazany wariant inwestorski, gotowy wniosek o decyzję środowiskową, plan generalny i trwa wykup nieruchomości. To także inwestor przygotowujący budowę ok. 2 tys. km tzw. szprych, czyli nowych linii kolejowych, dla których powstają studia wykonalności i projekty. PPL jest z kolei właścicielem i zarządcą m.in. Lotniska Chopina w Warszawie, Lotniska Warszawa Radom i portu Zielona Góra Babimost. Posiada też udziały w większości polskich portów regionalnych.

– Tylko silna grupa kapitałowa będzie mogła sprostać wymaganiom rynkowym, a w czasach kryzysu być oparciem dla całego sektora. Dzięki konsolidacji PPL i CPK powstanie podmiot, który w pełni wykorzysta położenie geograficzne Polski i potencjał rozwijającego się rynku lotnictwa w tej części Europy. Mamy szansę na stworzenie najsilniejszej grupy lotniskowej w Europie Środkowo-Wschodniej i istotnego podmiotu na lotniskowej arenie europejskiej – mówi Marcin Horała, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Pierwszą z zaplanowanych zmian będzie przekształcenie PPL – obecnie przedsiębiorstwa państwowego – w jednoosobową spółkę akcyjną. Ten etap ma się wydarzyć do 2 kwietnia 2023 r. Zmiana ta umożliwi PPL funkcjonowanie na rynku usług lotniczych w formie spółki prawa handlowego, w jakiej działa większość zarządców portów lotniczych w Europie, a tym samym odejście od archaicznej formy prawnej przedsiębiorstwa państwowego (obecnie w Polsce istnieje jedynie 10 aktywnych podmiotów tego typu, ale tylko PPL o tak dużej skali działalności).

Drugim krokiem będzie wniesienie przez pełnomocnika rządu ds. CPK akcji nowej spółki PPL do spółki celowej CPK (jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego CPK), co powinno się wydarzyć maksymalnie do końca III kwartału 2023 r.

Skutkiem tych zmian będzie dołączenie PPL do grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Będzie ona odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK.

– Przekształcenie przedsiębiorstwa PPL w spółkę akcyjną i włączenie go w struktury spółki CPK to dobra wiadomość dla polskiego rynku lotniczego. Dla inwestorów to klarowne potwierdzenie decyzji o przeniesieniu całości ruchu cywilnego z Lotniska Chopina na Port Solidarność. Dla pracowników CPK to dostęp do ogromu doświadczenia i wiedzy o zarządzaniu jedynym w Polsce lotniskiem przesiadkowym. Dla pracowników Lotniska Chopina to zaproszenie do aktywnego włączenia się w realizację Programu CPK i tworzenie jednego z najlepszych lotnisk w Europie. Nie byłoby to możliwe bez skupienia w jednolitej organizacji kompetencji i zadań w zakresie strategicznego planowania oraz zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Jak przekonuje spółka CPK, konsolidacja będzie miała pozytywny wpływ także na lotniska z obecnej Grupy PPL, które znajdą się w docelowej grupie CPK. Powód – nowoczesne technologie opracowane na potrzeby CPK będą wdrażane w całej grupie kapitałowej. Dla pasażerów oznacza to większe udogodnienia, a dla PPL i CPK zebranie doświadczeń, które pomogą zaprojektować i wybudować Port Solidarność.

– To dla nas historyczne wydarzenie. PPL jako przedsiębiorstwo ma niezwykłe doświadczenie i know how, które powinno być wykorzystane do realizacji najambitniejszego projektu ostatnich trzech dekad. Jako spółka PPL będziemy mieli dużo większe możliwości na rynku usług lotniczych, podobnie jak liczne spółki prawa handlowego za granicą zarządzające portami lotniczymi. Utworzenie wspólnej grupy z CPK to krok racjonalny i potrzebny, jeśli poważnie myślimy o tworzeniu warunków dla rozwoju polskiego sektora lotniczego, a wręcz całego systemu transportowego w Polsce – mówi Stanisław Wojtera, prezes PPL.

Zmiany z udziałem PPL i CPK doprowadzą do skupienia w jednej grupie kapitałowej kompetencji i odpowiedzialności w zakresie planowania i zarządzania krajową infrastrukturą lotniskową. Podobne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą lotniskową działają m.in. w Szwecji (Grupa Svedavia) i Francji (Aéroports de Paris – ADP).

Kresy.pl / cpk.pl