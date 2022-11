Konfederacja protestuje przeciwko nowemu wiceministrowi MSZ Ukrainy [+VIDEO]

Andrij Melnyk został powołany na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. Przedstawiciele Konfederacji zorganizowali w tej sprawie konferencję prasową w sejmie, na której wyrazili swoje niezadowolenie z tej nominacji.

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej, politycy Konfederacji wyrazili swoje niezadowolenie z nominacji Andrija Melnyka na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy.

Poseł Konfederacji, Krystian Kamiński, który reprezentuje to ugrupowanie w Komisji Spraw Zagranicznych, przekonywał, że Andrij Melnyk jest antypolskim politykiem i nigdy nie powinien zostać mianowany na zastępcę szefa ukraińskiego MSZ. „Melnyk to polityk jawnie antypolski. Uważamy, że to policzek dla państwa polskiego. Ukraina powinna zważać, na to, jak w stosunku do nas się zachowuje.”

„Według Andrija Melnyka, nowego wiceministra sprawa zagranicznych Ukrainy, Bandera był bohaterem” – dodał poseł.

Przedstawiciele Konfederacji szybko zaczęli komentować wybór Melnyka na wiceszefa ukraińskiego MSZ. Pod postami na Twitterze pojawiły się komentarze samego zainteresowanego, który wyśmiewał krytykę pod swoich adresem i zarzuty o pro-banderowskie poglądy.

Politycy przypomnieli, że w programie Konfederacji „Po Stronie Polski” ugrupowanie postuluje utrzymywanie partnerskich i podmiotowych stosunków z Ukrainą. Warunkiem do tego jest asertywna postawa polskiego rządu wobec władz w Kijowie i jasne artykułowanie własnych potrzeb. „Od zawsze podkreślamy potrzebę budowania partnerskich relacji z Ukrainą na zasadach podmiotowych, a nie przedmiotowych.” – powiedział Witold Stoch. „Istotnym punktem relacji polsko-ukraińskich jest polityka historyczna. Ukraina powinna odrzucić kult Stepana Bandery i uznać rzeź wołyńską za ludobójstwo”.

Przypomnijmy, że rodczas programu „Śniadanie Rymanowskiego” na antenie Polsat News, poseł Konfederacji Krzysztof Bosak przekonywał, że Polska polityka jeśli chodzi o skuteczność wobec Ukrainy jest zerowa.

Bosak odniósł się również do nominacji Andrija Melnyka na wiceszefa ukraińskiego MSZ. Polska strona już w sprawie Melnyka interweniowała. „W Kijowie doskonale wiedzieli, że Polska nie życzy sobie żeby człowiek, który w ten sposób obraził Polskę i Polaków po tym jak utracił pozycję ambasadora Ukrainy w Niemczech został wiceministrem spraw zagranicznych” – mówił. „O tym, że jest taki plan wiedziano od wielu miesięcy” – kontynuował. „I to, że to stało się w tej chwili obawiam się, że nie jest przypadkowe. Obawiam się, że jest to policzek wymierzony Polsce za to, że Polska nie podchwyciła ukraińskiej narracji w sprawie rakiet”.

„Polska polityka jeśli chodzi o skuteczność wobec Ukrainy jest zerowa” – ocenił. „Jedenastego listopada zareklamowano nam odblokowanie ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej, ofiar UPA, która jest obecnie czczona na Ukrainie. Nazwiskami ludobójców są nazywane stadiony na Ukrainie i nam to przedstawiono, że jest to jakiś sukces polskiej strony. Okazało się, że zgoda była w jednej wsi” – mówił.

