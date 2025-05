Katastrofa myśliwca F/A-18 Hornet w Finlandii

Litwini zamierzają na systemy przeciwdziałania mobilności przeznaczyć 1,1 mld euro w ciągu dekady. Największa część tej kwoty, bo ponad 70 proc. (800 mln euro) ma zostać przeznaczona na systemy minowania. Litewski resort obrony zaznaczył, że projekt jest realizowany w ramach Bałtyckiej Lini Obronnej oraz Tarczy Wschód.

Lithuania will allocate around €1.1 billion to the military counter-mobility projects over the next 10 years. The greatest focus is on mine capabilities, with €800 million planned for their acquisition. Among the projects are the joint 🇱🇹🇱🇻🇪🇪#BalticDefenceLine & 🇵🇱#EastShield. pic.twitter.com/JmKOa6LIkw