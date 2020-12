KAS rozbiła grupę przestępczą, która organizowała nielegalny hazard

„Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła grupę, która organizowała nielegalne gry hazardowe na automatach” – poinformowała służba w piątek. Według wstępnych szacunków Skarb Państwa mógł stracić prawie 3 mln zł.

W komunikacie podkreślono, że członkowie grupy urządzali i zabezpieczali nielegalne gry na automatach do gier. Procederem zajmowali się kompleksowo – od organizacji lokali do dostarczania urządzeń do gry i obsługi finansowo-technicznej. Grupa działała co najmniej od 3 lat. Wprowadziła na rynek około 100 automatów. Na skutek jej działania Skarb Państwa mógł stracić prawie 3 mln zł.

„Funkcjonariusze KAS z Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego przeszukali 7 lokalizacji na terenie woj. wielkopolskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Zabezpieczyli dokumentację finansową oraz umowy najmu, telefony komórkowe, laptopy i klucze do automatów. Na poczet przyszłych sankcji zabezpieczono gotówkę – ok. 53,7 tys. zł, 1,2 tys. dolarów oraz 395 euro” – napisano w komunikacie.

Prokuratura Rejonowa w Krotoszynie prowadzi postępowanie w omawianej sprawie.

Na łamach naszego portalu wielokrotnie opisywaliśmy przypadki rozbicia grup przestępczych, które zajmowały się przestępczością skarbową.

Niedawno KAS informowała o wykryciu kolejnej spółki, która wyłudzała podatek VAT. Działania firmy naraziły Skarb Państwa na stratę ponad 2,3 mln zł.

Na początku grudnia KAS zidentyfikowała podmioty pełniące rolę buforów w sztucznie ukształtowanym łańcuchu dostaw. Żeby uniknąć płacenia podatku VAT, podmioty ewidencjonowały faktury wystawione na usługi doradcze, które prawdopodobnie nigdy nie zostały wykonane. Zaznaczono wówczas, że szacowana wartość uszczupleń z tego tytułu to ponad 7 mln zł.

Także na początku grudnia KAS poinformowała o wykryciu karuzeli VAT w obszarze handlu międzynarodowego. Skontrolowana spółka złożyła korekty zeznań podatkowych. Wpłaciła także należną kwotę z odsetkami. Działania spółki naraziły Skarb Państwa na straty ponad 50 mln zł.

W sierpniu bieżącego roku Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała o kolejnych zatrzymaniach w związku z wielomilionową „karuzelą podatkową”. „Straty Skarbu Państwa w całej wielowątkowej sprawie, prowadzonej od 2018 r., szacowane są na 35 mln zł” – zaznaczono wówczas.

Również w sierpniu zatrzymani zostali kolejni członkowie grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem fikcyjnych faktur. „Członkowie grupy mogli wystawić kilka tysięcy fikcyjnych faktur na kwotę ok. 63 mln zł i wyłudzić z budżetu państwa co najmniej 13 mln zł”. Jedna z 21 zatrzymanych w związku ze sprawą osób usłyszała zarzut tzw. zbrodni VAT-owskiej.

Zobacz także: Nowa karuzela VAT – tym razem z udziałem „turystów” z Ukrainy

gov.pl / Kresy.pl