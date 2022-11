Kaczyński: TVN jest chroniony przez naszego jedynego realnego sojusznika [+VIDEO]

W sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Suwałk, prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany czemu partia rządząca „odpuściła” sprawę „Lex TVN”.

Podczas sobotniego spotkania w Suwałkach, prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany czemu partia rządząca „odpuściła” sprawę „Lex TVN”.

„Powiem szczerze. TVN jest stacją chronioną przez naszego największego i jedynego realnego sojusznika. Bo w starcie z Rosją, a to jest nasz przeciwnik, nikt inny się nie liczy” – odpowiedział prezes PiS. Ci, którzy opowiadali, że nam Niemcy pomogą. Niemcy to mogą… Już nie powiem co, bo wiele pań jest na sali” – dodał. „Dlaczego tak jest, to my nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo przecież TVN został stworzony przez zwykłą agenturę sowiecką w Polsce”.

„Nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Kiedyś, nie będę tego powtarzał, bo to była prywatna rozmowa, pani Mosbacher mi to tłumaczyła, dlaczego tak jest” – odpowiedział Kaczyński. Dodał, że mają nie być to kwestie polityczne.

Przeciwko „lex TVN” niejednokrotnie wypowiadały się amerykańskie władze – m.in. rzecznik Departamentu Stanu a także doradca sekretarza stanu USA Derek Chollet. Na początku sierpnia 2021 roku. sześcioro amerykańskich senatorów z komisji spraw zagranicznych wydało oświadczenie w tej sprawie.

Władze USA zabrały głos w sprawie „lex TVN” także w grudniu 2021 – po decyzji Sejmu charge d’affaires ambasady USA w Polsce Bix Aliu napisał na Twitterze, że USA są „skrajnie rozczarowane” przyjęciem ustawy. Według niego Stany Zjednoczone „oczekują”, że Andrzej Duda „będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej”.

Stany Zjednoczone są skrajnie rozczarowane dzisiejszym przyjęciem ustawy medialnej przez Sejm RP. Oczekujemy, że Prezydent Duda będzie działać zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, aby wykorzystać swoje przywództwo do ochrony wolności słowa i działalności gospodarczej. — Bix Aliu (@USAmbPoland) December 17, 2021

