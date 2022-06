Japonia weźmie udział w szczycie NATO

Izraelscy uczniowie, którzy mieli tego lata przylecieć do Polski na szkolne wycieczki, otrzymują zawiadomienia z ministerstwa edukacji o odwołaniu wyjazdów w tym roku - poinformowały we wtorek wieczorem izraelskie media. Powodem ma być spór pomiędzy Jerozolimą i Warszawą o to, czy ochraniający wycieczki funkcjonariusze Szin Bet mogą mieć przy sobie broń.

Izraelski resort edukacji wysłał do uczniów komunikat o odwołaniu tegorocznych wycieczek do Polski. Informacja została wysłana do około 7 tysięcy izraelskich uczniów - pisze The Times of Israel. Powodem ma być spór pomiędzy Jerozolimą i Warszawą. Polskie władze odmówiły funkcjonariuszom Szin Bet, którzy ochraniają izraelskie wycieczki, możliwości posiadania broni.

MSZ Izraela stwierdził, że trwają negocjacje z polskim rządem i że Polska jest „zainteresowana dalszymi przyjazdami uczniów z Izraela”.