Janes: Rosja wzmacnia swoje siły przy granicy z Ukrainą już od wiosny

Komisja Zdrowia referowała przed posłami projekt ustawy rekompensacyjnej. Ma ona określić sposób realizacji odszkodowań między innymi dla osób, które ucierpią od skutków ubocznych przyjętych szczepionek. Przy tej okazji posłowie pytali o sytuację epidemiologiczną oraz zakres skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19.

"Mówiłem to już na tej sali. Na 10 osób zakażonych, 9 to są osoby niezaszczepione. Na 100 osób, które trafiają do szpitali z powodu COVID-19, 95 to są osoby niezaszczepione" - stwierdził wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił on, że "Na 100 zgonów prawie 94 to są osoby niezaszczepione. To statystyka, która dobitnie przekonuje nas, że szczepienia są skuteczne, są bezpieczne".