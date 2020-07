Izraelskie wojsko tworzy nowe siły specjalne

Izrael tworzy nową jednostkę sił specjalnych w ramach izraelskich sił powietrznych, poinformował we wtorek portal Army Recogniton. W „Siódmym Skrzydle” będą służyć elitarni żołnierze przystosowani do akcji w zróżnicowanym terenie, zapewniają izraelskie siły obronne.

Jak poinformował we wtorek portal Army Recognition, izraelskie siły obronne (IDF) są w trakcie tworzenia nowej jednostki specjalnej, będzie nosić nazwę „Siódme Skrzydło” i podlegać pod dowództwo izraelskich sił powietrznych (IAF). Jednostka została zainaugurowana w bazie Palmachim.

Izrael przechodził w ostatnich latach transformację wojskową, będącą częścią wieloletniego programu o nazwie „Momentum”, który ma sprawić, że IDF będzie bardziej obeznana z technologią, łącząc więcej jednostek z większymi zdolnościami. Hipotetyczna wojna, przed którą musiałby stanąć Izrael byłaby prowadzona prawdopodobnie przeciwko zdeterminowanego wrogowi o zróżnicowanym sprzęcie – oceniają komentatorzy.

Według IDF, nowa specjalna jednostka sił powietrznych tworzona jest ze względu na „potrzeby operacyjne oraz zmieniające się i rosnące zagrożenia w różnych warunkach. Skrzydło powstało w ramach projektu sił IAF, którego celem było zwiększenie efektywności operacyjnej jednostek. Skrzydło będzie funkcjonować jako uzupełniający i unikalny element działań IAF dzięki specjalnym operacjom głębokościowym, rutynowym i awaryjnym”.

Zobacz też: Izraelskie wojsko wymusza na żołnierzach przejście na judaizm

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„Utworzenie tej jednostki wprowadza w życie zmianę koncepcyjną i organizacyjną. Siódme Skrzydło zgromadzi różne jednostki, w tym jednostkę „Shaldag”, jednostkę 669, Front Landing Unit (frontową jednostkę lądującą), wyspecjalizowaną jednostkę wywiadowczą i wyznaczone przez szkołę Specjalnych Sił Powietrznych wojska bojowe ”- oświadczył IDF. Oznacza to, że siódme skrzydło połączy pod jednym szyldem mnóstwo innych elitarnych jednostek.

Siódme Skrzydło będzie kierowane przez nowego dowódcę, pułkownika „O”. Ze względów bezpieczeństwa nie można ujawnić jego pełnej tożsamości. Pułkownik „O” złoży raport dowódcy izraelskich sił powietrznych, generałowi dywizji Amikamowi Norkinowi, który ogłosił nadchodzącą zmianę, mówiąc:

„Jesteśmy już w erze zmian regionalnych, pandemii i pola bitwy, które z każdym dniem staje się coraz bardziej złożone. Ta zmiana została zrozumiana przez dowódców. To zmiana, która wymaga od nas przystosowania się i lepszego przygotowania na przyszłe wyzwania. Po długim i szczegółowym procesie kadrowym, który leży u podstaw wizji operacyjnej istnieje zwiększona możliwość, która sprawi, że nasze siły specjalne będą bardziej skuteczne podczas walki, bardziej wpływowe pod względem przewagi powietrznej jako część każdego procesu lub scenariusza, który ma miejsce w IAF. Dziś przechodzimy do nowego rozdziału w historii IAF. Stajemy na ramionach naszych poprzedników, którzy odważyli się i działali – teraz to my działamy”.

Zobacz też: Izrael wróci do obostrzeń ze względu na koronawirusa

Kresy.pl/Army Recognition/Idf.il