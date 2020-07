Izrael wróci do obostrzeń ze względu na koronawirusa

Podczas nadzwyczajnego spotkania w czwartek izraelscy ministrowie zgodzili się, z powodu nawrotu koronawirusa, nałożyć pełną blokadę kraju w weekendy, zamknąć restauracje, ograniczyć spotkania w pomieszczeniach do 10 osób i podjąć szereg dodatkowych kroków w celu powstrzymać infekcji koronawirusa – poinformował Times of Israel.

Jak poinformował Times of Israel, w czwartek na specjalnym zebraniu rządu, gabinet zgodził się powrócić do obostrzeń w związku nawracającą pandemią koronawirusa. Całkowite zamknięcie kraju będzie obowiązywało tylko w weekendy.

Spotkanie zostało zwołane przez premiera Benjamina Netanjahu w celu omówienia sposobów powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się wirusa, ponieważ w czwartek rano został pobity rekord zarażeń obejmujący 1901 nowych infekcji w ciągu 24 godzin.

Środki nadal wymagają pełnej zgody rządu, co miało nastąpić na posiedzeniu zaplanowanym na czwartek wieczorem.

Według izraelskich mediów blokady nie wejdą w życie jeszcze w ten weekend. Swój sprzeciw mieli wyrazić ministrowie partii Niebiesko-Białych, mimo to Netanjahu wysław wniosek do Komitetu Prawa i Sprawiedliwości Konstytucji Knesetu o rozpoczęcie przygotowywania przepisów dotyczących blokad.

Prokurator generalny Avichai Mandelblit zauważył również w oświadczeniu, że nie wydał opinii prawnej w sprawie nowych środków, mówiąc, że dowiedział się o proponowanych ograniczeniach od mediów. „Stanowisko prawne w tej sprawie zostanie sformułowane i przedstawione rządowi” – poinformował.

Według doniesień ogólnokrajowa blokada w weekendy trwałaby od piątku do niedzieli rano. Obywatele mogliby wychodzić z domu tylko w przypadku podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności i lekarstw, pomoc tym, którzy potrzebują pomocy w codziennym życiu oraz w innych specjalnie zatwierdzonych zadaniach.

W weekendy zamykane byłyby również plaże i centra handlowe podobnie jak domy modlitwy, ale pozostałyby otwarte przez resztę tygodnia. Spotkania modlitewne byłyby ograniczone do 10 wiernych, co stanowi spadek w porównaniu z obecnymi 19.

Inne propozycje generalne, jednogłośnie popierane przez ministrów, to zamknięcie systemu edukacji od niedzieli, co doprowadziłoby do zamknięcia przedszkoli, kolonii i szkół letnich, ograniczenie spotkań plenerowych do 20 osób i zamkniętych do 10, zezwalanie restauracjom na oferowanie tylko dań na wynos i dostawy, zamykanie siłowni i basenów. Według informacji lokalnych mediów, transport publiczny zostanie zredukowany do 50%.

