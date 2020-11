Izraelscy mundurowi zastrzelili Palestyńczyka [+VIDEO]

Izraelscy mundurowi zastrzelili Palestyńczyka przy punkcie kontrolnym Al-Zaeem, który oddziela nielegalne osiedle żydowskie na Zachodnim Brzegu od dzielnicy znajdującej się w Jerozolimie Wschodniej – poinformował w czwartek portal Middle East Monitor.

Jak poinformował w czwartek portal Middle East Monitor, przy punkcie kontrolnym Al-Zaeem, który oddziela żydowskie osiedle na Zachodnim Brzegu od dzielnicy znajdującej się w Jerozolimie Wschodniej, izraelskie służby zastrzeliły Palestyńczyka prowadzącego samochód.

Według portalu, mężczyzna z Silwan w okupowanej Wschodniej Jerozolimie został oskarżony o próbę ucieczki z inspekcji w punkcie kontrolnym, uderzenie i lekkie zranienie izraelskiego funkcjonariusza granicznego.

„Policjant i pracownicy ochrony strzelali do pojazdu, raniąc kierowcę, który został przewieziony do szpitala Hadassah w Jerozolimie” – poinformowała policja

Szpital powiadomił, że mężczyzna przybył na oddział urazowy „bez pulsu i z ciężką raną żołądka”.

The moment Israeli soldiers shot dead a Palestinian man, identified as Nour Shuqir, after an alleged car-ramming attack at a checkpoint in the occupied East Jerusalem. pic.twitter.com/ULWT1gPoKJ

— Abdalrahim Alfarra (@AbdalrahimMF) November 26, 2020