Kłopoty partii Erdogana

Tąpnięcie narodowej waluty i galopująca inflacja powodują spadek poparcia dla rządzącej Turcją od dwóch dekad Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP).

Inflacja właśnie przebiła w Turcji poziom 20 proc. co wiąże się z gwałtownym słabnięciem narodowej waluty – liry. Wbrew zwykłej w takim przypadku praktyce rząd AKP nie zdecydował się jednak na przyjęcie bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej i nie podwyższył stóp procentowych. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna oddziałuje już prawdopodobnie na sytuację socjo-polityczną.

Według sondażu przeprowadzonego w październiku przez pracownię Aksoy poparcie dla AKP, rządzącej Turcją od 2002 r., spadło. W ostatnim badaniu osiągnęło ono poziom 30,7 proc. jak podał profil Europe Elects. To znacznie mniej w porównaniu do wyniku wyborczego partii Recepa Tayyipa Erdogana z 2018 r. kiedy to uzyskała ona 42,6 proc. głosów.

Czołowa partia opozycyjna – Republikańska Partia Ludowa (CHP) uzyskała 28,3 proc. wskazań respondentów, to jest o prawie 6 punktów procentowych więcej w porównaniu do wyniku wyborczego. Wzrost odnotowała także liberalna Dobra Partia – 14,1 proc. poparcia to więcej niż wynik wyborczy na poziomie 10 proc.

Poparcie słabsze od wyborczego odnotowała w sondażu Ludowa Partia Demokratyczna (HDP) – 9,7 proc. W wyborach odnotowała wynik o 2 punkty procentowe wyższy. Słabnie także popierająca rząd nacjonalistyczna Partia Działania Narodowego (MHP). W sondażu uzyskała 8,7 proc. wobec 11,1 proc. uzyskanych w wyborach.

W piątek turecki bank centralny ogłosił, że inflacja w kraju osiągnęła poziom 21,3 proc. Gwałtowne słabnięcie liry i drożenie surowców przyspieszyło w listopadzie inflację. Szybciej od średniej drożeją produkty żywnościowe. Wskaźnik inflacji wyniósł dla nich 27,11 proc.

