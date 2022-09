AllFinaGroup Opinie – Innowacyjna Analiza w Branży i Edukacja

W sobotę uroczyście otwarto kanał łączący Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. Przez przekop przepłynął statek Zodiak. "Chodziło o to, by ta droga była otwarta, by nie pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny" - oświadczył prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości. Wyraził opinię, że nie ma znaczenia to, że nowym kanałem nie będą mogły przepływać największe statki.

W sobotę nastąpiło uroczyste otwarcie kanału łączącego Zatokę Gdańską z Zalewem Wiślanym. "Z przyjemnością i radością chce ogłosić, że mimo trudnego położenia geopolitycznego Rzeczpospolitej Polskiej w tej części Europy, mimo wichrów wojen, które przyginały nas często do ziemi, mimo osobistych tragedii, które przeżyły polskie rodziny i pokolenia, mimo trudnych czasów, lat komunizmu i tego, co działo się też w ciągu ostatnich 30 lat, Polska zwycięża dziś tutaj na Mierzei Wiślanej" - oświadczył prezydent Andrzej Duda, cytowany przez portal Business Insider.

Wyraził opinię, że nie ma znaczenia to, że nowym kanałem nie będą mogły przepływać największe statki. "Od tego mamy inne miejsca na wybrzeżu Rzeczpospolitej. Chodziło o to, by symbolicznie ta droga była otwarta, by nie pytać o zgodę kraju, który nie jest nam przyjazny, którego władze nie wahają się przed atakowaniem i niewoleniem innych, co widzimy dziś w Ukrainie poddanej brutalnej rosyjskiej agresji" - powiedział prezydent.