Gazprom zawiesi dostawy gazu przez Turkish Stream

Rosyjski Gazprom tymczasowo zawiesi dostawy przez Turkish Stream, poinformowała w sobotę RIA Nowosti.

Obiekt będzie nieczynny z powodu planowej konserwacji, prace prewencyjne będą się na nim odbywać od 21 do 28 czerwca. W związku z tym spodziewane jest czasowe wstrzymanie przesyłu gazu obiema nitkami gazociągu Turkish Stream. Gazprom zaznaczył, że zawieszenie prac zostało uzgodnione ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Przepustowość projektowa gazociągu eksportowego Turkish Stream sięga około 31,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Za jego pośrednictwem paliwo przez Morze Czarne trafia z Rosji do Turcji, a także do południowej i południowo-wschodniej Europy.

Przypomnijmy, Gazprom poinformował, że po raz drugi w ciągu kilku dni ogranicza dostawy gazu do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1. Obecnie gazociąg tłoczy 67 mln metrów sześciennych gazu dziennie, co stanowi tylko 40% jego przepustowości.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że zmniejszenie dostaw nie było celowe i jest związane z problemami z konserwacją turbin, które wysłano do Kanady. „Wiemy, że są problemy z turbinami, z ich konserwacją – turbina nie jest zwracana i gdzieś została zablokowana” – powiedział dziennikarzom Pieskow. Według niego jest to konsekwencja sankcji. Potwierdziła to firma Siemens Energy, podając, że turbina, która jest w Montrealu, nie mogła zostać zwrócona z powodu sankcji. Turbiny zostały wyprodukowane w Kanadzie i muszą być tam regularnie wysyłane do konserwacji.

Reuters podaje, że Klaus Mueller, szef niemieckiego regulatora energetycznego Bundesnetzagentur, powiedział, że rosyjskie tłumaczenie zmniejszenia dostaw jest technicznie „nieuzasadnione” i ma na celu podniesienie cen gazu, które w czwartek po południu rzeczywiście skoczyły o około 30%. Włochy przekazały, że Moskwa może wykorzystać tę kwestię do wywierania presji politycznej.

Ambasador Rosji w Unii Europejskiej powiedział państwowej agencji prasowej RIA Nowosti, że dostawy gazu rurociągiem Nord Stream 1 mogą zostać całkowicie zawieszone z powodu problemów z naprawą turbin w Kanadzie.

Zmniejszenie dostaw gazu może skomplikować plan UE napełnienia magazynów tego surowca w 80% do października i w 90% do listopada. Obecnie magazyny są zapełnione w 52%. „Być może moglibyśmy przetrwać lato, ponieważ jesteśmy po sezonie grzewczym. Ale konieczne jest wypełnienie magazynów, aby przetrwać zimę” – powiedział Klaus Mueller czwartkowemu wydaniu dziennika Rheinische Post.

