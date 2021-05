Gantz: Odbudowa Strefy Gazy uwarunkowana powrotem przetrzymywanych izraelskich żołnierzy

Minister obrony Izraela Benny Gantz powiedział, że odbudowa Strefy Gazy jest uwarunkowana osiągnięciem porozumienia w sprawie powrotu żołnierzy zaginionych na terytorium Palestyny, podał w sobotę portal Middle East Monitor.

Jak poinformował portal Middle East Monitor, minister obrony Izraela Benny Gantz powiedział, że odbudowa Strefy Gazy jest uwarunkowana osiągnięciem porozumienia w sprawie powrotu żołnierzy zaginionych na terytorium Palestyny.

„Musimy uzależnić rozwój i odbudowę nie tylko od spokoju, ale także od powrotu żołnierzy i cywilów przetrzymywanych w Gazie” – powiedział Gantz w wywiadzie dla izraelskiego kanału KAN.

W kwietniu 2016 roku Hamas oświadczył, że ​​uprowadził do niewoli czterech izraelskich żołnierzy, z wyjątkiem Orona Shaula, izraelskiego żołnierza zaginionego od czasu izraelskiej ofensywy na Strefę Gazy w 2014 roku. Gantz powiedział, że po niedawnej izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy pojawiła się teraz szansa, by zająć się kwestią zaginionych izraelskich żołnierzy.

Minister obrony powiedział, że Izrael zmieni swoją politykę wobec Strefy Gazy, biorąc ścisły odwet za ostrzał rakietowy.

Gantz powiedział, że wyżsi przywódcy Hamasu, w tym szef politycznego skrzydła ugrupowania w Gazie, Yehya Sinwar i dowódca wojskowego skrzydła ugrupowania Mohammad Deif, nadal są na celowniku Izraela.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

W czwartek wieczorem izraelski gabinet bezpieczeństwa jednogłośnie przegłosował zawieszenie broni w Strefie Gazy. Rozejm zakończyłby trwającą od 11 dni eskalację przemocy w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Według komunikatu kancelarii premiera Izraela, jednogłośnie zaakceptowano rekomendacje urzędników ds. bezpieczeństwa, szefów sztabu Izraelskich Sił Obronnych, Szin Bet, Mossadu i Narodowej Rady Bezpieczeństwa. Zalecali oni zaakceptowanie egipskiej inicjatywy na rzecz dwustronnego, bezwarunkowego zawieszenia broni.

„Przywództwo polityczne [Izraela] podkreśla, że jest to rzeczywistość na miejscu, która zdeterminuje przyszłość operacji” – podano w komunikacie strony izraelskiej. Stwierdzono też, że urzędnicy ds. obrony „omówili z ministrami wielkie osiągnięcia Izraela w kampanii, z których niektóre były bezprecedensowe”.

Wcześniej pojawiały się informacje o postępach w rozmowach na temat rozejmu. Stacja Al-Dżazira podała, że Izrael poinformował Egipt, który mediował w jego rozmowach z Hamasem, że jest skory do zatrzymania swojej kampanii militarnej. Rozmowy były kontynuowane po tym, jak prezydent USA Joe Biden wezwał premiera Izraela do „znaczącej deeskalacji”, na co Benjamin Netanjahu zapowiedział, że kampania będzie kontynuowana do momentu „przywrócenia spokoju i bezpieczeństwa” dla Izraelczyków. Wiadomo jednak, że krótko przed ogłoszeniem zawieszenia broni Biden rozmawiał z prezydentem Egiptu.

Czytaj także: Izraelski nalot uderzył w budynek Katarskiego Czerwonego Półksiężyca w Strefie Gazy

Kresy.pl/Middle East Monitor