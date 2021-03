Dwóch policjantów pozwało Donalda Trumpa

Dwóch funkcjonariuszy policji służących w Kapitolu USA złożyło pozew przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi, twierdząc, że podżegał on do zamieszek 6 stycznia i jest odpowiedzialny za fizyczne i emocjonalne obrażenia, których doznali – poinformowała w środę agencja Reuters.

James Blassingame i Sidney Hemby złożyli we wtorek pozew do amerykańskiego Sądu Okręgowego w Dystrykcie Kolumbii, żądając odszkodowania w wysokości co najmniej 75 000 dolarów dla każdego.

„Jest to pozew o odszkodowanie składany przez funkcjonariuszy policji w Kapitolu Stanów Zjednoczonych za obrażenia fizyczne i emocjonalne spowodowane niewłaściwym postępowaniem Donalda Trumpa, które wywołało zamieszki 6 stycznia 2021 roku” – głosi pozew.

Pozew cytuje zachowanie byłego amerykańskiego prezydenta przed i po wyborach prezydenckich 3 listopada, które wygrał Joe Biden, w tym komentarze w przemówieniach, na Twitterze i podczas debat prezydenckich.

Stwierdzono, że Trump podsycał przemoc przez całą kampanię prezydencką w 2020 roku i powodował plotki, że wybory zostały sfałszowane. „Tweet Trumpa z 19 grudnia o wiecu 6 stycznia został odebrany przez wielu jego zwolenników jako dosłowne wezwanie do broni” – czytamy w pozwie.

Jak informowaliśmy, w styczniu doszło szturmu zwolenników Donalda Trumpa na gmach amerykańskiego parlamentu, wdarcia się ich do sali plenarnej Senatu i użycia broni przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Doszło do tego po wiecu, na którym występował ustępujący prezydent USA Donald Trump. W czasie swojego przemówienia wezwał on zwolenników do pomaszerowania pod Kongres i oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po wtargnięciu zwolenników do gmachu parlamentu Trump wezwał ich do przerwania protestu. Zrobił to jednak podtrzymując tezę o fałszerstwach wyborczych.