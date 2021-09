Duda: administracja Bidena ma pilniejsze potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską

Prezydent Andrzej Duda pytany w Nowym Jorku o ewentualne spotkanie z prezydentem USA powiedział, że teraz administracja Joe Bidena ma wiele problemów, jak Afganistan i „są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje”.

Prezydent Andrzej Duda we wtorek przebywał w Nowym Jorku w związku z 76. sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podczas konferencji prasowej był pytany m.in. o współpracę z prezydentem USA, Joe Bidenem i o ewentualne spotkanie z nim. Prezydent wskazał na wzajemne zaproszenia na szczyty międzynarodowe, w tym szczyt klimatyczny i szczyt Trójmorza, w których obaj brali udział. Przyznał jednak, że obecna współpraca nie jest tak bliska jak ta z administracją byłego prezydenta, Donalda Trumpa.

– W tej chwili administracja pana prezydenta Joe Bidena ma bardzo wiele problemów, chociażby takich jak problem Afganistanu, którym musi się zająć i zapewne są to znacznie bardziej pilne potrzeby niż współpraca w relacjach z Polską, w których nic złego się nie dzieje – powiedział Duda. Zapewniał, że trwałe elementy współpracy polsko-amerykańskiej, wypracowane za prezydentury Trumpa, funkcjonują także obecnie.

Zdaniem polskiego prezydenta, Stany Zjednoczone miały świadomość argumentów o szkodliwości Nord Stream 2 dla Europy.

– Na pewno jest to decyzja, która wzbudza u nas ogromne wątpliwości i – nie ukrywam – ogromy żal – powiedział Duda. Zaznaczył, że „inwestorzy, czyli Rosjanie i Niemcy ogłosili zakończenie budowy” i istnienie gazociągu stało się faktem. Dodał, że „zgoda Amerykanów spowodowała, że budowę zakończono”, przy czym to w ramach Unii Europejskiej zapadną decyzję co do tego, w jaki sposób Nord Stream 2 będzie użytkowany i jakie ilości gazu będą mogły być nim transportowane.

Prezydent Duda poinformował też o odbyciu spotkania z prezydentem Brazylii, Jairem Bolsonaro. Tematem była m.in. wizyta brazylijskiego przywódcy w Polsce, która miałaby nastąpić w marcu lub na początku kwietnia 2022 roku.

Ponadto, polski prezydent wziął udział w organizowanym przez Atlantic Council spotkaniu na temat perspektywy rozwoju współpracy w ramach Trójmorza. Uczestniczyli w nim także amerykańscy inwestorzy, prezydent Łotwy Egils Levits oraz były prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović. Według oficjalnego komunikatu, w wystąpieniu prezydent odniósł się do znaczenia relacji transatlantyckich, zarówno w ich wymiarze gospodarczym, jak i politycznym. W planach prezydent ma spotkanie z prezydentem Turcji, Recepem Tayipem Erdoganem.

