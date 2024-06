Drugi Saab 340 AEW już w Polsce

Polskie Siły Zbrojne otrzymały od szwedzkiej firmy Saab drugi samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW.

Jak poinformowała w środę polska Ambasada w Szwecji, Polskie Siły Zbrojne otrzymały od szwedzkiej firmy Saab drugi samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW.

This week the second of 🇸🇪 @Saab 340 AEW early warning aircraft procured for the Polish Army landed at the base in Gdynia! ✈️

After a series of crew training sessions, the planes will soar over the 🇵🇱 sky, guarding the security of our region and the entire eastern #NATO flank! pic.twitter.com/PwnosNoSk4

— Polska Ambassaden i Sverige (@PLinSweden) June 12, 2024