Dowódcy pułku Azow znajdują się w moskiewskim areszcie

Jak poinformowała w niedzielę rosyjska, państwowa agencja prasowa Tass, powołując się na źródło w organach ściągania, kilku dowódców ukraińskiego pułku Azow, którzy poddali się w Mariupolu, zostało zabranych do moskiewskiego więzienia Lefortowskiego.

„Obecnie kilku dowódców Azowa, którzy zostali wzięci do niewoli podczas walk o Mariupol, zostało zabranych do Lefortowa” – podało źródło, ale nie ujawniło ich nazwisk.

Ministerstwo obrony Rosji podało w piątek 20 maja w komunikacie, że rosyjska armia w pełni przejęła kontrolę nad zakładami Azowstal w Mariupolu, w których bronili się ukraińscy wojskowi, m.in. z pułku Azow. Stało się to po tym, jak do niewoli oddała się ostatnia grupa 531 ukraińskich żołnierzy. Jak podano, minister obrony Rosji zameldował prezydentowi Władimirowi Putinowi o przejęciu pełnej kontroli nad Azowstalem (nazywając to „wyzwoleniem”).

Strona rosyjska twierdzi, że do niewoli oddał się m.in. dowódca pułku Azow Denys Prokopenko (w komunikacie nazwano go „tak zwanym +dowódcą+ nazistów +Azowa+”). Prokopenkę miano wywieźć poza miasto, rzekomo z powodu „nienawiści mieszkańców Mariupola” do niego i chęci zlinczowania go za „liczne okrucieństwa”.

Rosyjskie siły zbrojne mają obecnie w pełni kontrolować podziemne obiekty zakładów Azowstal.

Według ministerstwa obrony Rosji w sumie od 16 maja w Mariupolu złożyło broń i oddało się do niewoli 2439 ukraińskich wojskowych z Sił Zbrojnych Ukrainy oraz pułku Azow (tych ostatnich w komunikacie nazwano „nazistami”).

„Ewakuacja” ukraińskich żołnierzy z oblężonych zakładów Azowstal w Mariupolu rozpoczęła się w poniedziałek 16 maja i była kontynuowana w kolejnych dniach aż do piątku 20 maja. Ranni żołnierze trafiali do szpitali na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów; z informacji podawanych przez ukraińskie władze wynika, że mają być oni wymienieni na Rosjan znajdujących się w ukraińskiej niewoli. Pozostali składali broń i oddawali się do rosyjskiej niewoli.

