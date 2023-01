Doradca Zełenskiego o czołgach z Polski i Wielkiej Brytanii: dostaniemy wszelką konieczną broń

Mychajło Podolak, doradca w Biurze Prezydenta Ukrainy oświadczył, że przekazanie Ukrainie czołgów Leopard przez Polskę i Challenger 2 przez Wielką Brytanię jest już pewne i nie wiadomo tylko, ile ich będzie.

W rozmowie z „Voice of America” doradca w Biurze Prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak powiedział, że Ukraina otrzyma zarówno czołgi Leopard od Polski, jak i Challenger 2 od Wielkiej Brytanii.

„To pewne. Decyzje już zostały podjęte. Nie zdecydowano jeszcze o ilości” – powiedział Podolak.

„W zasadzie, to jest już oczywiste, że logika wojny nieuchronnie prowadzi do faktu, że otrzymamy wszelką konieczną broń” – zaznaczył. „Oczekujemy na oficjalne oświadczenie zachodniej koalicji o podjęciu ostatecznej decyzji, by dostarczyć Ukrainie czołgi”.

‼️Advisor to the Office of the President of Ukraine @Podolyak_M told me #Ukraine would receive #tanks from Poland and the UK: “It is certain. Decisions have already been made. The quantity has not been decided yet.” pic.twitter.com/ZH3iZo0yVW

