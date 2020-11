Donald Trump zdymisjonował szefa Pentagonu Marka Espera

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump poinformował o zdymisjonowaniu sekretarza obrony USA Marka Espera. Jego obowiązki przejmie Christopher Miller.

Trump poinformował o zdymisjonowaniu Espera na Twitterze. Podziękował mu za służbę. Podkreślił, że powierza kierowanie resortem Christopherowi Millerowi. Trump przypomniał, że został on powołany na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Zapobiegania Terroryzmowi przez Senat jednogłośnie co świadczy, że jest darzony dużym szacunkiem.

Esper został powołany na sekretarza obrony w 2019 roku. Wcześniej pełnił funkcję sekretarza ds. sił lądowych w Pentagonie. Był także lobbystą wielkiego koncernu zbrojeniowego Raytheon Company. Zastąpił na stanowisku p.o. sekretarza obrony Patricka Shanahana.

Portal „Defense News” przypomina, że zdaniem amerykańskich mediów kilka miesięcy temu, gdy Esper sprzeciwił się użyciu wojska podczas protestów Black Lives Matter, jego stosunki z Donaldem Trumpem pogorszyły się.

Szef Departamentu Obrony USA Mark Esper wystąpił wówczas na konferencji prasowej. W jej trakcie został zapytany przez dziennikarza czy popiera użycie przepisów ustawy o rebeliach regulującej kwestie użycia amerykańskich sił zbrojnych na terenie kraju. „Ja nie popieram użycia ustawy o rebeliach” – powiedział Esper. Jak ocenił – „Podobne środki powinny być używane tylko jak środek ostateczny i tylko w najbardziej skrajnych i trudnych sytuacjach”. Wyraził opinie, że wówczas taka nie zaistniała.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020