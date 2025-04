Dolnośląskie. Obywatel Gruzji odpowie za kradzież rozbójniczą

Policjanci z Oławy (woj. dolnośląskie) zatrzymali 33-letniego obywatela Gruzji, który dopuścił się kradzieży rozbójniczej w jednym ze sklepów na terenie miasta. Grozi mu kara do 10 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło 28 stycznia br. około godziny 19:00. Mężczyzna ukradł artykuły spożywcze o łącznej wartości blisko 1000 zł. Gdy pracownik ochrony próbował go zatrzymać, napastnik zaatakował go i uszkodził drzwi wejściowe do sklepu. W poniedziałek oławska policja poinformowała o zatrzymaniu podejrzanego.

“Policyjne czynności związane z namierzeniem i zatrzymaniem sprawcy kradzieży rozbójniczej zakończyły się w minionym tygodniu. Praca operacyjna oławskich kryminalnych doprowadziła ich aż do województwa mazowieckiego, gdzie po zdarzeniu ukrywał się sprawca. 33-latek został namierzony i zatrzymany w powiecie grodziskim” – informuje Komenda Powiatowa Policji w Oławie.

Zatrzymany to obywatel Gruzji.

“O dalszym losie zatrzymanego mężczyzny zdecyduje sąd. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podjęto decyzję o natychmiastowym odesłaniu 33-latka do kraju pochodzenia” – czytamy.

W ubiegłym tygodniu odbyła się operacja powrotowa zorganizowana przez Straż Graniczną we współpracy z 8. Bazą Lotnictwa Transportowego w Krakowie-Balicach. Do swoich krajów odesłano 16 obywateli Gruzji i Mołdawii, wobec których wydano decyzje o przymusowym powrocie.

olawa.policja.gov.pl / Kresy.pl