Dlaczego używacie armatek wodnych wobec bezbronnych cywili? – dziennikarka CNN do Wiceministra Spraw Zagranicznych [+VIDEO]

Podczas środowego wywiadu wiceszefa MSZ Pawła Jabłońskiego dla CNN, redaktor Christiane Amanpour zarzucała, że polskie służby używają gazu łzawiącego i armatek wodnych wobec bezbronnych cywili w kontekście kryzysu imigranckiego na granicy z Białorusią.

Why did Polish authorities use water cannons and tear gas against migrants at the Poland/Belarus border? Polish Dep. Foreign Minister @paweljabIonski argues they threw stones and “are not refugees”: “They are being lured to the EU in false hope… We cannot allow that to happen.” pic.twitter.com/WR0P4xfdvo

