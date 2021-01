Czeski producent broni blisko przejęcia amerykańskiego Colta

Przedsiębiorstwo Colt, legendarny amerykański producent broni, już wkrótce może trafić w ręce Czechów. Negocjacje w sprawie przejęcia firmy prowadzi Česká zbrojovka Group.

Według wydanego kilka dni temu komunikatu, Česká zbrojovka Group (CZG) kontynuuje negocjacje dotyczące możliwości zakupu firmy Colt Holding Company. Zaznaczono, że przedłużono wyłączność dla CZG i że osiągnięto już ogólne porozumienie dotyczące kluczowych kwestii komercyjnych. Dalsze rozmowy mają dotyczyć parametrów technicznych i aspektów prawnych.

CZG chce nabyć 100 procent pozostałych udziałów w Colt Holding Company LLC. Czeska grupa poinformowała, że uzgodniono przedłużenie terminu wyłączności, celem zakończenia do końca stycznia br. procedury poddania przedsiębiorstwa dogłębnej analizie w celu jego wyceny przez inwestora z Czech (due dilligence). Pierwotnie negocjacje miały zakończyć się do końca 2020 roku, a list intencyjny w tej sprawie podpisano na początku listopada ub. roku.

Ponadto, obie strony porozumiały się co do kluczowych parametrów komercyjnych transakcji i kontynuują rozmowy o parametrach technicznych, wymogach dotyczących przeglądu regulacyjnego oraz warunków prawnych transakcji. Do końca stycznia ma zostać przedstawiona ostateczna dokumentacja transakcji, pod warunkiem, że do tego czasu negocjacje zostaną zakończone i że zostaną uzyskane konieczne zgody od odpowiednich udziałowców.

CZG zastrzega też, że nawet przy spełnieniu tych warunków, sfinalizowanie transakcji byłoby uzależnione od zgody organów regulacyjnych i nawet „pomimo tak znacznego postępu w negocjacjach nie można zapewnić, że transakcja zostanie sfinalizowana”.

Česká zbrojovka Group, wraz ze spółkami zależnymi (m.in. CZ-USA, 4MSystems, CZ Export Praha), jest jednym z czołowych europejskich producentów broni, głównie dla wojska, organów bezpieczeństwa, a także do obrony własnej czy w celach sportowych lub do polowania. Ma swoją siedzibę w Republice Czeskiej, a zakłady produkcyjne nie tylko w tym kraju, ale też w USA. Swoje produkty sprzedaje głównie pod markami: CZ, CZ-USA, Dan Wesson, Brno Rifles i 4M Systems. CZG posiada też mniejszościowe udziały w szwedzkiej firmie Spuhr i Dalby, produkującej montowane przyrządy optyczne dla broni. Firma zatrudnia ponad 1,6 tys. osób w Czechach, USA i Niemczech.

Colt to z kolei jedna z czołowych światowych firm zajmujących się projektowaniem, opracowywaniem i produkcją broni palnej, zarówno do użytku cywilnego, jak i dla wojska, od ponad 175 lat. Pod koniec XX wieku firma zaczęła jednak tracić na znaczeniu, głównie z powodu wypierania jej z rynku zamówień dla amerykańskiej armii i służb. Ważnym i symbolicznym wydarzeniem było zastąpienie pistoletów Colt M1911 bronią M9 firmy Beretta. „Colty” były używane wcześniej przez ponad 90 lat bronią służbową. W 1992 roku firma Colt po raz pierwszy ogłosiła bankructwo. Od tego czasu nie potrafi wyjść z kryzysu. Jednocześnie, na znaczeniu zyskuje od lat czeski producent broni, który ma już osiągnięcia także na rynku amerykańskim.

