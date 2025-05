“Co myślą Węgrzy, nie decyduje prezydent w Kijowie ani biurokraci w Brukseli”. Orban odpowiada Zełenskiemu

“O tym, co myślą Węgrzy, nie decyduje prezydent w Kijowie ani biurokraci w Brukseli” – oświadczył węgierski premier Viktor Orban, odpowiadając prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

W niedzielę Viktor Orban zdecydowanie zareagował na słowa Wołodymyra Zełenskiego, który stwierdził w niedawnym wywiadzie dla ukraińskiej prasy, że aż 70 procent Węgrów opowiada się za przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej. Premier Węgier zaznaczył, że to nie prezydent Ukrainy ani unijni urzędnicy decydują o wyborach dokonywanych przez Węgrów.

“Panie Prezydencie! O tym, co myślą Węgrzy, nie decyduje prezydent w Kijowie ani biurokraci w Brukseli. Nie ma ukraińskiego członkostwa w Unii Europejskiej bez Węgier” – Orban napisał w niedzielę na platformie X.

“Każdy Węgier będzie miał coś do powiedzenia w tej sprawie. Czy ci się to podoba, czy nie. Tak właśnie robimy tutaj” – podkreślił.

President @ZelenskyyUa addressed the Hungarian people yesterday.

Mr. President! What the Hungarian people think is not decided by the president in Kyiv or the bureaucrats in Brussels.

There is no Ukrainian EU accession without Hungary. Every Hungarian will have their say on…

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) May 4, 2025