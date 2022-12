CNN: amerykańskie systemy Patriot mogą trafić na Ukrainę – Waszyngton finalizuje plany

Biały Dom finalizuje plany dotyczące wysłania Ukrainie systemów obrony powietrznej Patriot, a decyzja w tej sprawie może zostać ogłoszona jeszcze w tym tygodniu – podaje CNN.

Jak podała we wtorek stacja CNN, administracja prezydenta USA Joe Bidena finalizuje plany wysłania na Ukrainę systemów obrony powietrznej Patriot. Powołuje się m.in. na wysoko postawione źródło w rządzie Stanów Zjednoczonych. Stacja ta zwracała wcześniej uwagę na taką możliwość.

Plany te musi jeszcze zatwierdzić szef Pentagonu. Zdaniem źródeł CNN, oczekuje się, że sekretarz obrony Lloyd Austin wyrazi na to zgodę. Gdy tak się stanie, systemy miałyby zostać wysłane w ciągu najbliższych dni. Ukraińscy żołnierze mają szkolić się w ich obsłudze w amerykańskiej bazie w Grafenwoehr w Niemczech.

Nie jest jasne, ile wyrzutni Amerykanie wyślą na Ukrainę. Niewykluczone, że będzie to jedna bateria z 8 wyrzutniami po 4 rakiety przechwytujące.

Według wysokiego rangą urzędnika, mimo różnych przeszkód, w tym logistycznych, „rzeczywistość tego, co się dzieje” doprowadziła administrację do podjęcia decyzji. Wpłynąć miały na to również kolejne rosyjskie ataki rakietowe.

W ubiegłym tygodniu sekretarz stanu USA, Antony Blinken powiedział CNN, że Waszyngton jest „bardzo skoncentrowany” na tym, by dostarczyć na Ukrainę systemy obrony powietrznej. Dodał, że podobnie patrzy na to „wiele innych krajów”.

Czytaj także: Niemieckie wojsko rozpoczyna przygotowania do rozmieszczenia systemu Patriot w Polsce

Dodajmy, że w opublikowanym w ubiegły piątek wywiadzie dla Kanału 24, doradca szefa biura prezydenta Ukrainy, Mychajło Podolak twierdził, że na Ukrainę czołgi Abrams i Leopard, a także systemy obrony powietrznej Patriot, trafią w ciągu kilku tygodni.

„Wierzcie mi, że bardzo szybko dostaniemy i Patrioty, i Abramsy i Leopardy i wszystko inne. To obiektywne rozwinięcie tej wojny. To wszystko obiektywnie będzie na naszym terytorium w ciągu 2 tygodni, miesiąca, 2 miesięcy. Wszystko będziemy mieć w takich ilościach, jakich potrzebujemy, w tym rakiety określonego zasięgu, pociski określonego kalibru itd.” – oświadczył Podolak.

„Oprócz tego, oni [państwa zachodnie – red.] absolutnie wierzą w to, że Ukraina ma zwyciężyć. Oni po prostu jeszcze nie do końca są gotowi zrozumieć, że Ukraina inaczej z tej wojny nie wyjdzie… W obojętnie jakim wypadku dojdziemy do właściwego finału… Dlatego rozumieją, że Ukrainie będzie trzeba dostarczać stopniowo broń wszelkiego rodzaju. I oni to robią. (…) Dziś mamy praktycznie wszystko, o co prosimy, oprócz niektórych rodzajów broni. W szczególności Patriotów, ale też będziemy je mieć, tak jak i inne systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe. Te drugie systemy już będą, a Patrioty będą trochę później” – dodał.

CNN / Kresy.pl