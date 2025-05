Chcemy wejść z Polską na europejskie rynki – deklaruje południowokoreański wiceminister

Chcielibyśmy zaangażować Polskę jako hub do wejścia na rynek europejski z polskimi firmami – oświadczył Hyunki Cho, południowokoreański wiceminister ds. zarządzania zasobami obronnymi, który w kwietniu udzielił wywiadu portalowi Defence 24.

Hyunki Cho, wiceminister ds. zarządzania zasobami obronnymi, Ministerstwo Obrony Narodowej Republiki Korei, odniósł się do polsko-koreańskiej współpracy w dziedzinie obronności.

“Dla mnie najważniejszym aspektem jest druga umowa wykonawcza na czołgi podstawowe K2. Po raz pierwszy nawiązaliśmy stosunki dyplomatyczne w 1980 roku i do tej pory rozwijaliśmy te relacje. Pierwszy oficjalny element współpracy przemysłu obronnego między naszymi krajami miał miejsce w 2014 r., kiedy po raz pierwszy współpracowaliśmy nad systemem artylerii samobieżnej Krab” – powiedział.

Polityk wskazał także na 2022 rok i wybuch wojny na Ukrainie. “To właśnie wtedy zaczęliśmy rozwijać współpracę w przemyśle obronnym na bardzo dużą skalę, zwłaszcza poprzez czołgi podstawowe K2, haubice K9, a także wyrzutnie Chunmoo i samoloty FA-50. Współpraca przemysłu obronnego rozszerzyła się również na inne obszary współpracy wojskowej i standardowej współpracy obronnej. Moim zdaniem jest to bardzo obiecujące dla obu krajów” – podkreślił.

“Istotne jest to, że ta umowa jest realizowana w formie konsorcjum. Oznacza to, że są dwie strony, a konsorcjum składa się z wielu elementów i istnieje wiele trudności, które musimy pokonać w zakresie przydzielania ról. Oczywiście istnieją trudności, ale nie oznacza to, że nie możemy kontynuować samego programu” – powiedział Hyunki Cho, odnosząc się do kwestii umowy.

“Jeśli chodzi o umowę wykonawczą nr 2, jest wiele punktów, przez które musimy przejść, takich jak transfer technologii z Korei do Polski. Mamy budowę zakładów produkcyjnych, a następnie faktyczny proces produkcji w Polsce. Myślę, że te złożone elementy są powodem, dla którego proces negocjacji trwał bardzo długo i doprowadził nas do chwili obecnej” – dodał.

Wiceminister został zapytany o ewentualny transfer technologicznego know-how z Korei do Polski. “Jeśli chodzi o transfer technologii – istnieje wiele metod, które możemy zastosować. Możemy najpierw dokonać transferu technologii poprzez wspólny rozwój. Możemy to zrobić poprzez dostarczenie sprzętu, możemy to zrobić poprzez dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej technologii, a także poprzez budowę lokalnych zakładów produkcyjnych. Oczywiście można wybrać tylko jedną ścieżkę lub połączyć te ścieżki, a obszary, w których już współpracowaliśmy, są bardzo rozległe” – odpowiedział.

Rozmowa dotyczyła także możliwej współpracy i wspólnej sprzedaży do innych krajów w Europie.

“Tego właśnie szukamy, tego rodzaju współpracy. Chcielibyśmy zaangażować Polskę jako hub do wejścia na rynek europejski z polskimi firmami. Jak wiadomo, Hyundai Rotem próbował stworzyć zakład produkcyjny w Polsce z polskim rządem, aby wejść do innych krajów europejskich, takich jak Słowacja. Wicepremier Polski wspomniał podczas wizyty na Słowacji, że Polska może prawdopodobnie dostarczyć K2PL do tego kraju w przyszłości. Myślę, że jest to jeden z sygnałów i pewnego rodzaju kamień milowy, który pokazuje możliwość rozszerzenia naszej współpracy w przyszłości” – podkreślił Hyunki Cho.

