Bild: Putin będzie miał problem, gdy skończy się wojna

W zachodnich kręgach rządowych pojawiają się przypuszczenia, że Kreml może mieć poważne trudności z zakończeniem wojny – informuje niemiecki dziennik “Bild”. Jednym z głównych wyzwań może być powrót rosyjskich weteranów wojennych do kraju.

Gazeta zaznacza, że Rosja nadal nie zrealizowała swoich militarnych zamierzeń. “Przemysł zbrojeniowy był rozdmuchiwany przez gigantyczne inwestycje. Setki tysięcy Rosjan dobrze zarabiają na wojnie. To wszystko sprawia, że Putinowi bardzo trudno jest osiągnąć kompromis” – podkreślono w sobotnim artykule.

Dziennik zwraca uwagę na pogarszającą się sytuację gospodarczą Rosji. Tamtejsi ekonomiści ostrzegają, że kraj może wchodzić w fazę recesji. Produkcja wielu dóbr – takich jak żywność, węgiel, materiały budowlane, wyroby metalowe czy maszyny – systematycznie spada.

Ekspertka ds. Rosji Margarete Klein z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa zaznacza, że po zakończeniu konfliktu Moskwa może stanąć przed zupełnie nowym wyzwaniem. “Dla Putina radzenie sobie z weteranami powracającymi po zakończeniu wojny będzie prawdopodobnie wyzwaniem” – powiedziała na łamach gazety.

“Ci, którzy szli na front jako ochotnicy (jako żołnierze kontraktowi lub bojownicy w jednej z różnych formacji ochotniczych), w wyniku wojny często zarabiali finansowo wielokrotnie więcej niż przeciętne zarobki w ciągu kilku lat. Wynika to ze wzrostu wynagrodzenia, ale przede wszystkim z niekiedy bardzo wysokich jednorazowych premii rekrutacyjnych sięgających nawet ponad 40 000 euro (ponad 170 tys. zł)” – dodaje Klein.

Według “Bilda”, zakończenie wojny może oznaczać powrót wielu rosyjskich żołnierzy – w tym osób straumatyzowanych i skłonnych do przemocy – do biednych regionów kraju, gdzie czeka na nich niewielka liczba źle opłacanych miejsc pracy. Może to prowadzić do narastającej frustracji w tej grupie społecznej.

Dziennik ostrzega, że jeśli władze nie zdołają utrzymać lojalności tych ludzi poprzez wsparcie ekonomiczne, może dojść do wzrostu przemocy w państwie. Klein zauważa, że już od początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w Rosji rośnie liczba brutalnych przestępstw.

“Na pewno istnieje niebezpieczeństwo, że część weteranów – jak w przypadku żołnierzy powracających z Afganistanu i Czeczenii – zajmie się przestępczością” – podsumowuje.

